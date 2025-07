S búrkami treba vo štvrtok rátať na väčšine Slovenska: Meteorológovia vydali výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha sa týka celého Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Platí aj pre viacero okresov v Banskobystrickom kraji i okresy Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. V daných lokalitách sa očakávajú búrky spojené s prudkým lejakom, so silnejšími nárazmi vetra a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ ozrejmili meteorológovia.

Vo štvrtok sa na viacerých miestach, najmä na južnom, strednom a východnom Slovensku, očakávajú aj vysoké teploty. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre väčšinu okresov Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja a okresy Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

Na Slovensku hrozia v najbližších dňoch zrážky

Na Slovensku hrozia v najbližších dňoch zrážky. Vyskytnúť sa môžu aj krúpy či silný vietor. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„V najbližších dňoch sa v alpskej a karpatskej oblasti zvýrazní a zvlní studený front, pred ktorým sa do našej oblasti od juhu dostane vlhká labilná, spočiatku aj teplá vzduchová hmota. V nej sa budú vyskytovať početné prehánky, dážď a búrky. Tie budú aj intenzívne, vplyvom vysokej vlhkosti hrozia najmä prívalové zrážky, no môžu sa vyskytnúť aj krúpy a silný vietor,“ priblížil. Meteorológovia zároveň upozornili na to, že koncom týždňa nie je vylúčený ani trvalý výdatnejší dážď. „Ďalšie podrobnosti k očakávanej poveternostnej situácii a jej prípadných nepriaznivých sprievodných javoch budeme prinášať v nasledujúcich dňoch,“ avizovali.