AKTUÁLNE Na Slovensko dorazili búrky! Prinášajú silný vietor a výrazné ochladenie o viac ako 10°C

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Windy)

21:10 Zatiaľ najsilnejší náraz vetra bol zaznamenaný v obci Dubovce, neďaleko Halíča a to 80 km/h. Píše o tom iMeteo.sk s tým, že v samotnom Halíči dosiahol poryv vetra rýchlosť 65 km/h. Búrky sú sprevádzané aj výrazným lejakom. Gbely hlásia najviac a to 26 mm. Búrky sú zväčša pokojnejšie, ale ojedinele hrozia aj nebezpečné prejavy.

20:39 Studený front aktuálne postupuje cez západné Slovensko. Prináša vietor s rýchlosťou v nárazoch 50 až 70 kilometrov za hodinu a výrazné ochladenie o cca desať stupňov Celzia, lokálne aj viac. Na fronte sa vyskytujú aj búrky, najvýraznejšie sú v Trenčianskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Studený front aktuálne postupuje cez západné Slovensko Front prináša vietor s nárazmi 50-70 km/h a výrazné ochladenie o... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, July 21, 2025

„Priamo na prízemnej čiare frontu vznikajú aj búrky na Podunajskej nížine. Ďalšia vlna búrok sa blíži z Rakúska, no tiež sú už za frontom. Označujeme ich ako „vyvýšené“ (z anglického názvu elevated), pretože v prízemnej vrstve sa už ochladilo a zmenil sa vietor, no vo vyšších hladinách stále pretrvávajú podmienky na možný vývoj búrok,“ vysvetľujú meteorológovia. Ďalšie slabšie búrky vznikajú podľa SHMÚ ešte pred frontom na strednom Slovensku. Upozorňuje, že front prejde v priebehu najbližších hodín cez celé územie SR. Zaprší však len miestami, pričom výraznejšie úhrny zrážok sa vyskytnú len ojedinele, najmä na krajnom západe, v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

(Zdroj: SHMÚ )

Horúčavy vystriedajú búrky

V pondelok vládne na Slovensku tropické počasie, to sa však o niekoľko hodín zmení. "Cez našu oblasť postúpi ďalej na východ studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad západným Poľskom a jej stred sa premiestni nad Dánsko. Za ním sa od západu rozšíri do alpskej a karpatskej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzduchu," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Studený front tak začne ovplyvňovať počasie aj u nás.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktoré platia od 17.00 h do polnoci. Prvý stupeň výstrahy je vydaný pre všetky kraje s výnimkou Košického. "Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami," varujú meteorológovia. Najviac zasiahnuté však budú Trnavský kraj, Trenčiansky a Žilinský kraj.

(Zdroj: SHMÚ)

V pondelok popoludní sa už prvé búrky tvoria nad Nemeckom, Rakúskom a Českom. Ako informuje portál o počasí iMeteo.sk, podstatné pre naše územie bude to, čo sa začne vytvárať na východe Rakúska. Tu dôjde ku tvorbe nových búrkových buniek, ktoré by sa mali postupne sformovať do výraznejšieho búrkového systému, ktorý postúpi nad naše územie. Predpokladá sa, že prvé búrky by sa mohli vyskytnúť už po 17.00 h.

"Vlna búrok sa postupne dostane nad Záhorie a následne postúpi k severovýchodu do Poľska, cez celú severozápadnú časť Slovenska. Najviac zasiahnutý tak bude Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Búrky však hrozia aj inde. Najnovšie predpovede numerických modelov naznačujú, že búrky sa môžu rozšíriť aj viac na juh a vyskytnúť sa môžu v Nitrianskom a aj v časti Banskobystrického kraja," informuje portál s tým, že najvyššia pravdepodobnosť výskytu búrok je na severozápade.

(Zdroj: Windy)

Búrkový systém sa pomerne rýchlo presunie cez naše územie a jeho postup budeme môcť pozorovať na radare počas večera. O polnoci by už mal opúšťať naše územie a búrky nad južným Poľskom zaniknú.

Ako predpovedajú meteorológovia, v utorok sa po fronte o niečo sa ochladí, väčšinou na úroveň dlhodobého priemeru. V priebehu ďalších dní sa trochu oteplí, no postupne sa k nám dostane vlhký vzduch, v ktorom sa budú vyskytovať početné prehánky a búrky