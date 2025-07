AKTUÁLNE NA Slovensku udreli búrky! VIDEO Cesty sú pod vodou, výrazne sa ochladilo

(Zdroj: Windy, Repro foto X/BILD Werder Bremen, Facebook/Bezirks-Feuerwehrverband Innsbruck-Land)

VIEDEŇ/BRATISLAVA - Rakúskom sa v stredu prehnali silné búrky. Zosuvy pôdy a záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami viedli k uzávierke kľúčových dopravných tepien. Búrkový systém by sa mal v Rakúsku sformovať aj dnes a smerovať by mal aj na naše územie. Varovanie pred silnými búrkami preto platí v štvrtok aj pre Slovensko, hrozí hlavne silný vietor a vyskytnúť sa môžu aj krúpy.

Aktualizované 20:10 Slovenskom aktuálne prechádza výrazný búrkový systém, ktorý už spôsobuje prvé komplikácie. Prívalové dažde zaplavili viaceré cesty v okolí Nitry, Topoľčian aj na Záhorí.

Najviac zrážok hlásia z Kapiniec a Skalice, kde miestami napršalo až 45 milimetrov vody v priebehu niekoľkých minút.

Aktualizované 19:42 Búrky a s nimi spojené lejaky na západnom Slovensku spôsobujú problémy na cestách. Na obmedzenia i neprejazdnosť úsekov upozorňuje Zelená vlna STVR. "Cesta medzi Šaštínom-Strážami a obcou Smolinské je po búrke zaplavená a úsek je neprejazdný," informuje z okresu Senica. Dodáva tiež, že medzi Hlohovcom a Kľačanmi je na vozovke veľa naplaveného blata a kameňov.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oblasť Záhoria a Myjavy vo štvrtok výstrahu pred búrkou 2. stupňa. Varovanie pred búrkami spojenými s prudkým lejakom, nárazom vetra i krúpami platí do nočných hodín aj pre celé západné i stredné Slovensko a tiež región Spiša na východe.

Pre okres Skalica aktuálne platí aj výstraha pred prívalovou povodňou. „Vzhľadom na spadnuté prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme výskyt sprievodných lokálnych povodňových javov mimo tokov v severovýchodnej časti mesta Skalica a na ceste č. 426 smer Skalica - Sudoměřice,“ spresňuje SHMÚ.

Aktualizované 19:04 Na západ Slovenska dorazil zvlnený front, ktorý okrem búrok priniesol aj výrazné ochladenie. Kým v Senici sa teploty pohybujú okolo 20 stupňov, na východe Slovenska, napríklad v Trebišove, je stále horúco – ortuť teplomera tam vystúpila nad 31 stupňov. Rozdiel medzi regiónmi tak presahuje 10 stupňov Celzia.

Aktualizované 18:40 Búrka v obci Rišňovce v okrese Nitra spôsobila zatopenie niekoľkých ulíc. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Podľa sietí amatérskych zrážkomerných staníc Wundermaps v tejto lokalite spadlo za pár minút 20 mm zrážok. Obyvatelia obce hlásia aj naplavené bahno a veľké kamene pri škole v Rišňovciach. V neďalekej obci Kapince taktiež v okrese Nitre spadlo ešte viac zrážok, a to až 32 mm.

Aktualizované 18:35 Silný vietor počas prechodu frontu zachytený na videu z Horných Obdokoviec pri Topoľčanoch.

Aktualizované 18:04 Z Rakúska už prišli búrky a sú o čosi silnejšie.

Aktualizované 17:38 Z Rakúska prichádzajú silné búrky,na Záhorí a Myjave platí zvýšená výstraha

Na Záhorí a v oblasti Myjavy hrozia do večera silné búrky s prudkým lejakom a nárazmi vetra. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre okresy Malacky, Skalica, Senica a Myjava vydal zvýšenú výstrahu pred búrkami 2. stupňa.

Výstraha je platná do 20.00 h, meteorológovia upozorňujú, že zrážky pri búrkach môžu mať intenzitu 30 - 50 milimetrov/30 minút, nárazy vetra rýchlosť 70 - 110 kilometrov za hodinu, môžu tiež padať krúpy. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká,“ konštatujú meteorológovia, poukazujúci na riziko lokálnych záplav, škôd na majetku zapríčinených nárazmi vetra i poškodením vegetácie, ktoré môžu spôsobiť krúpy.

SHMÚ na sociálnej sieti ďalej informuje, že búrky sa na územie Slovenska dostávajú z Rakúska a ohlasujú prvú vlnu periódy bohatej na zrážky. „V porovnaní s predošlými búrkovými situáciami, ktoré boli pre podmienky vzduchových hmôt prevažne veterné, bude najbližšie obdobie, naopak, charakteristické predovšetkým vysokou vlhkosťou vzduchu, v ktorom tak budú lejaky silnejšie,“ vysvetľujú meteorológovia. Vyššie úhrny zrážok očakávajú v ďalších dňoch na viacerých miestach Slovenska.

Aktualizované 15:55 Silnejšie búrky sa už približujú z Rakúska

V rámci začínajúcej poveternostnej situácie bohatej na zrážky nás dnes čaká prvá vlna, informuje SHMÚ. "Už pred frontom vznikajú prehánky a búrky na tzv. čiare konvergencie, ojedinele sú aj inde, najmä na Spiši. Môžu byť aj intenzívne, no nebezpečnejšie prejavy očakávame na ďalších búrkach, ktoré aktuálne mohutnejú v Rakúsku. Vznikli priamo na fronte a v najbližších hodinách postúpia aj nad naše územie. Okrem silnejších nárazov vetra prinesú najmä aj vyššiu intenzitu zrážok, ojedinele aj krúpy," upozorňujú meteorológovia.

Podľa SHMÚ dnes zaprší s najvyššou pravdepodobnosťou len miestami na krajnom západe. V porovnaní s predošlými búrkovými situáciami, ktoré boli kvôli podmienkam vzduchových hmôt prevažne veterné, bude najbližšie obdobie, naopak, charakteristiké predovšetkým vysokou vlhkosťou vzduchu, v ktorom tak budú lejaky silnejšie. V ďalších dňoch teda treba očakávať, že postupne sa vyskytne výdatnejší dážď aj u nás. "Spočiatku len lokálne pri búrkach (najmä v sobotu), no postupne (najmä v nedeľu) očakávame vyššie úhrny zrážok na viacerých miestach Slovenska," približuje SHMÚ.

V Rakúsku spôsobili búrky zosuvy pôdy a záplavy

Intenzívne búrky, ktoré sa v stredu popoludní prehnali Rakúskom, spôsobili rozsiahle škody a narušenie dopravy, najmä v spolkových krajinách Tirolsko a Salzbursko, píše Kronen Zeitung. Najviac zasiahnuté boli oblasti pri vstupe do údolia Stubai, údolie Wipptal a obce Bruck a Taxenbach v regióne Pinzgau. Cesta B182 Brennerstraße zostalia aj vo štvrtok uzavretá v dôsledku zosuvov pôdy. Prvé upratovacie práce sa začali už večer a pokračovali vo štvrtok s cieľom opätovného otvorenia cesty v priebehu dňa. Krajinský geologický úrad mal posúdiť situáciu na mieste. K prívalovým povodniam došlo aj v údolí Zillertal.

Silné búrky ovplyvnili aj železničnú dopravu na trati Brenner, ktorá musela byť tiež uzavretá kvôli zosuvom pôdy. Uzávierka platila aj vo štvrtok. Podľa Rakúskych spolkových železníc (ÖBB) sa traťovým tímom podarilo v noci vyčistiť veľké časti postihnutých úsekov koľajníc. Kvôli pretrvávajúcemu dažďu však geológ nemohol definitívne posúdiť stabilitu svahu s ohľadom na možné ďalšie zosuvy. Trať medzi Steinach am Brenner a Innsbruckom by mala zostať uzavretá pravdepodobne až do polnoci.

V stredu od približne 17. hodiny boli na tirolské tiesňové linky nahlásené početné hlásenia o nepriaznivom počasí. Ťažisko udalostí sa nachádzalo v okrese Innsbruck-Land. Hasiči museli zasahovať najmä kvôli zosuvom pôdy, ale aj pri odčerpávaní vody z pivníc. Podľa okresného hasičského zväzu Innsbruck-Land bolo celkovo 47 zásahov 21 hasičských zborov v okrese.

Problémy spôsobil prudký dážď aj v iných oblastiach. Napríklad v údolí Zillertal, v obci Rohrberg, sa malý potok vylial z brehov a prerazil si cestu k chatovej osade. Obecná cesta bola tiež poškodená vodnou masou. Obeťami zosuvov pôdy sa v Salzbursku stali obce Bruck a Taxenbach v regióne Pinzgau. Príčinou boli silné dažde - niektoré domy boli čiastočne neprístupné. Okrem toho bola uzavretá celá oblasť Griesergraben, pretože tam došlo k viacerým zosuvom pôdy na cestu.

Rakúšanov znepokojujú predpovede počasia na štvrtok a ďalšie dni, pretože sa očakáva ešte veľa dažďa. Už vo štvrtok doobeda sa na západe krajiny vyskytli ďalšie dažďové prehánky.

V štvrtok udrú búrky aj na Slovensku

Kým Slovensko si v stredu ešte užívalo pokojné počasie, už dnes ho vystriedajú vo viacerých častiach krajiny búrky. Prvé by sa na našom území mohli objaviť už po 16.00 h a to na západe Slovenska, vyskytnúť by sa mali aj v severnej časti stredného Slovenska. Hlavná vlna búrok, ktorá bude smerovať od Rakúska, by mala cez naše územie postupovať od 18.00 h. Od búrlivého počasia si podľa predpovedí neoddýchneme ani cez víkend.

Meteorológovia zo SHMÚ vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami do 13.00 h do 23.00 h pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky i Žilinský kraj, takisto pre viaceré okresy Banskobystrického kraja. Na východe platí výstraha v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a aj s krúpami.

