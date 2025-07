Valí sa na nás POHROMA! Na Slovensko smerujú vlny silných búrok, potrvajú celé dni: Aktuálny scenár, RADAR

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj, Windy)

BRATISLAVA - Kým v stredu čaká Slovensko ešte stabilné horúce počasie, štvrtok má všetko zmeniť. Od tohto dňa sa treba opäť pripraviť na búrlivé počasie, pričom búrky sa majú na našom území objaviť už v štvrtok ráno. Silné búrky sa vyskytnú v tento deň aj popoludní, zotrvajú u nás až do nasledujúceho rána a pokračovať budú aj počas piatka. Podľa predpovední si od nich neoddýchneme ani cez víkend, pričom búrlivé počasie má pokračovať až do začiatku budúceho týždňa.

V priebehu nadchádzajúcich dní odštartujú početné série búrok, ktoré na Slovensku potrvajú niekoľko dní. Počas nich sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu bude v našej oblasti vlniť studený front, na ktorom sa budú tvoriť početné prehánky a búrky, informuje SHMÚ. Prvé by mali odštartovať už v štvrtok ráno na západe Slovenska. Podľa predikcií by mali zasiahnuť širšie okolie Bratislavy a Záhorie.

(Zdroj: Windy)

Popoludní by u nás, hlavne na severnom a strednom Slovensku, mali vyčíňať ďalšie búrky, pričom od Rakúska by k nám mal postupovať výrazný búrkový systém, ktorý môže priniesť intenzívne búrky so silným vetrom a krúpami.

(Zdroj: Windy)

Štvrtkové búrky by sa postupne mali presúvať celým naším územím a zaniknúť by podla predikcií mali v piatok v skorých ranných hodinách. Týmto sa však búrlivé počasie neskončí a ďalšie nastúpi už v piatok počas dňa.

(Zdroj: Windy)

Ďalšia vlna búrok udrie v piatok popoludní, pričom predpovede naznačujú, že najviac dotknuté budú Žilinský, Prešovský a čiastočne aj Banskobystrický kraj. Podľa iMetea budú tieto búrky nebezpečné tým, že by mali byť viazané na hory. To môže spôsobiť, že budú viac statické a budú prinášať lokálne výdatné zrážkové úhrny a teda hrozia aj bleskové povodne.

Najintenzívnejšie búrky majú prísť cez víkend

Od búrok si neoddýchneme ani počas víkendu, práve naopak. Na studenom fronte bude dochádzať ku tvorbe silných búrok s krúpami a lejakmi a vyskytovať by sa mali počas dňa na celom území Slovenska. Na konci týždňa sa tak očakávajú naintenzívnejšie búrky, ktoré by mali odštartovať v sobotu popoludní a zotrvať na našom území by mali až do nedele.

(Zdroj: Windy)

Búrky tak budú pokračovať v našej oblasti po sobote aj v nedeľu po polnoci a tiež v skorých ranných hodinách. Búrlivé počasie nemá podľa predikcií prestávať ani v nedeľu predpoludním.

(Zdroj: Windy)

Podľa predpovedí to má najhoršie na Slovensku vyzerať práve v nedeľu na poludnie a popoludní, kedy by búky mohli priniesť zrážky do 20 mm a ďalšie nebezpečné javy, ktoré sa spájajú s búrkami. V nedeľu má pršať na celom území, pričom už pocítime aj ochladenie. Teplota bude klesať aj na začiatku budúceho týždňa.

(Zdroj: Windy)

Keďže je počasie a celková situácia veľmi dynamická, všetko sa môže ešte zmeniť. Jedno je však isté, búrky na naše územia dorazia, ich intenzita a množstvo bude záležať od viacerých okolností.