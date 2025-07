O pár hodín to vypukne! Horúčavy vystriedajú BÚRKY, TU budú najintenzívnejšie: Hrozí silný vietor, lejak a KRÚPY

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Windy)

V pondelok vládne na Slovensku tropické počasie, to sa však o niekoľko hodín zmení. "Cez našu oblasť postúpi ďalej na východ studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad západným Poľskom a jej stred sa premiestni nad Dánsko. Za ním sa od západu rozšíri do alpskej a karpatskej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzduchu," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Studený front tak začne ovplyvňovať počasie aj u nás.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktoré platia od 17.00 h do polnoci. Prvý stupeň výstrahy je vydaný pre všetky kraje s výnimkou Košického. "Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami," varujú meteorológovia. Najviac zasiahnuté však budú Trnavský kraj, Trenčiansky a Žilinský kraj.

(Zdroj: SHMÚ)

V pondelok popoludní sa už prvé búrky tvoria nad Nemeckom, Rakúskom a Českom. Ako informuje portál o počasí iMeteo.sk, podstatné pre naše územie bude to, čo sa začne vytvárať na východe Rakúska. Tu dôjde ku tvorbe nových búrkových buniek, ktoré by sa mali postupne sformovať do výraznejšieho búrkového systému, ktorý postúpi nad naše územie. Predpokladá sa, že prvé búrky by sa mohli vyskytnúť už po 17.00 h.

"Vlna búrok sa postupne dostane nad Záhorie a následne postúpi k severovýchodu do Poľska, cez celú severozápadnú časť Slovenska. Najviac zasiahnutý tak bude Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Búrky však hrozia aj inde. Najnovšie predpovede numerických modelov naznačujú, že búrky sa môžu rozšíriť aj viac na juh a vyskytnúť sa môžu v Nitrianskom a aj v časti Banskobystrického kraja," informuje portál s tým, že najvyššia pravdepodobnosť výskytu búrok je na severozápade.

(Zdroj: Windy)

Búrkový systém sa pomerne rýchlo presunie cez naše územie a jeho postup budeme môcť pozorovať na radare počas večera. O polnoci by už mal opúšťať naše územie a búrky nad južným Poľskom zaniknú.