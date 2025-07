V Demänovskej jaskyni zomrela žena (†73)! Odborníci prehovorili, ČO spôsobuje smrť v podzemí

(Zdroj: HZS SR, TASR - Andrej Galica)

DEMÄNOVÁ - V Demänovskej jaskyni slobody došlo vo štvrtok (17. 7.) k tragédii. O život prišla 73-ročná žena, u ktorej došlo počas prehliadky ku kolapsu a k následnému bezvedomiu. Zachrániť sa ju nepodarilo ani po okamžitej resuscitácii. Podľa odborníkov však nejde o ojedinelé prípady. Podľa odborníkov je dôvodom to, že turisti precenia svoje schopnosti.

"Svedkovia udalosti ihneď začali s resuscitáciou vrátane použitia prístroja automatického externého defibrilátora. Na miesto bola vyslaná okrem horských záchranárov z Oblastného strediska Nízke Tatry - Jasná aj posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP) z Liptovského Mikuláša," uviedla Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Záchranári HZS po príchode na miesto pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, následne prevzala resuscitáciu privolaná posádka RLP. "Žiaľ, aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa u ženy nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekárka skonštatovala smrť," dodali z HZS s tým, že horskí záchranári transportovali telo nebohej z jaskyne na nosidlách a následne bolo odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

K tragédii môže dôjsť, ak turisti podcenia náročnosť

Návšteva slovenských jaskýň sa môže skončiť tragicky, ak turisti podcenia ich náročnosť. Odborníci pre Nový čas uviedli, že nejde o ojedinelé prípady. Jozef Bachleda, bývalý riaditeľ Belianskej jaskyne, sa počas svojej 30-ročnej kariéry stretol s viacerými úmrtiami. "Mnoho turistov prichádza do Tatier s ambíciou vidieť čo najviac," hovorí s tým, že len o Beliansku jaskyňu bol vždy medzi turistami veľký záujem a zdôrazňuje, z parkoviska k vchodu jaskyne vo výške 890 m n. m. si návštevníci musia vyšliapať 120 výškových a približne 1 000 dĺžkových metrov.

Bachleda poukazuje na hlavný problém. "Ľudia často nemajú dostatočnú kondíciu. Priamo z kancelárskej stoličky sa púšťajú do náročných aktivít. Väčšina kolapsov sa stala ešte pred vstupom do jaskyne. Za môjho pôsobenia ich bolo asi päť. Po náročnom výstupe si sadnú na lavičku a obehový systém, teda hlavne srdce, to nezvláda," uvádza a dodáva, že aj keď majú najnavštevovanejšie jaskyne k dispozícii defibrilátor (AED) a vyškolený personál, nie vždy sa podarí návštevníka zachrániť.

Martin Matúšek, riaditeľ Horskej záchrannej služby, potvrdzuje pripravenosť záchranárov na takéto situácie. "Naši záchranári sú pravidelne školení na zásahy v jaskyniach. Rozlišujeme medzi speleologickými zásahmi, na ktoré máme špeciálny tím, a zásahmi vo verejne prístupných jaskyniach," prezradil Matúšek. Od roku 2015 zaznamenali viac ako 10 speleologických zásahov a minimálne 20 zásahov vo verejne prístupných jaskyniach. Tieto čísla zdôrazňujú dôležitosť opatrnosti a dobrej prípravy pred návštevou jaskýň.