Vodička v Bratislave sa previedla! VIDEO Najskôr telefón za volantom, potom.... Policajtom ukázala prostredník

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA – Nielen že sa počas šoférovania „hrala“ s telefónom, ale v momente, keď bolo pri tom pristihnutá mužmi zákona, ukázala im dobre známe gesto so vztýčeným prostredníkom.

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas výkonu služby spozorovali včera popoludní na Vajanského nábreží v Bratislave vodičku vozidla, ktorá počas vedenia vozidla obsluhovala mobilný telefón. To však nebolo všetko. V momente, keď sa policajti nachádzali v jej bezprostrednej blízkosti vodička vozidla namiesto odloženia telefónu policajtom ukázala vztýčený prostredník,“ opísala celú situáciu polícia. Toto jej počínanie dopravní policajti „odmenili“ blokovou pokutou.

Vodička sa hrala s telefónom za volantom, policajtom ukázala vulgárne gesto. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Pripomenuli, že vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“. „V danom prípade ide o porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom za čo hrozí pokuta do výšky 150 eur v blokovom a rozkazom konaní a pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov v správnom konaní,“ uviedla polícia. Nezabudla dodať, že vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky.