Takáč reagoval na Fialov list: Slovensko nebude hlasovací automat!

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko nebude hlasovacím automatom Bruselu len preto, že si to želá český premiér, uviedol dnes podpredseda najsilnejšej slovenskej vládnej strany Smer-SD Richard Takáč k listu predsedu českej vlády Petra Fialu. Ten požiadal svojho slovenského kolegu a šéfa Smeru-SD Roberta Fica, aby na úrovni Európskej únie neblokoval návrh 18. balíka protiruských sankcií. Už skôr podobnú výzvu Ficovi adresoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Slovenská opozičná strana Sloboda a Solidarita (Sas) výzvy chápe ako priateľské dohováranie Ficovi, ktorý podľa nej obhajuje záujmy Ruska.

"Ochrana našich národných záujmov má pre mňa, ako aj pre našu vládu, prednosť pred politickými listami z Prahy," napísal na sociálnej sieti Takáč, ktorý je tiež ministrom pôdohospodárstva.

Slovensko podmieňuje svoj súhlas s ďalším balíkom sankcií EÚ proti Moskve za jej pokračujúcu agresiu voči Ukrajine vyriešením svojich obáv napríklad ohľadom budúcich dodávok plynu. Fico cez víkend vyhlásil, že dohodu vo veci požiadaviek Bratislavy k zámeru postupne do konca roka 2027 zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ chce do utorka, na kedy je naplánovaná schôdzka ministrov zahraničia krajín EÚ. Fico tvrdil, že voči samotnému 18. súboru sankcií voči Moskve, ktorý cielia hlavne na energetický a bankový sektor, výhrady nemá.

"Je to priateľské dohováranie premiérovi, ktorý teraz obhajuje záujmy Ruska namiesto toho, aby obhajoval záujmy slovenských občanov," reagovala na tlačovej konferencii poslankyňa Sas Vladimíra Marcinková na výzvy Fialy a Merze.

Tlačová konferencia strany SaS na tému Fico je pokrytec najhrubšieho zrna. Protiruské sankcie musí podporiť (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Sas má za to, že slovenská vláda má v EÚ podporiť protiruské sankcie, keďže snemovňa nezmenila nedávny opozičný návrh v tejto záležitosti, ktorý tak podľa Sas vstúpil do platnosti aj bez prerokovania, a to v súlade s príslušným ústavným zákonom. Fico, podobne ako niektorí odborníci, predtým však povedal, že opozičný návrh nie je právne záväzný. Podľa Marcinkovej sa pritom rovnakú procedúru snažil Fico v minulosti ako opozičný poslanec využiť proti vtedajšej vláde.

Vladimíra Marcinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ešte tento rok v júni zase slovenská snemovňa hlasmi väčšiny vládnych poslancov uznesením zaviazala členov Ficovho kabinetu, aby na medzinárodnej úrovni nehlasovali za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Rusku. Fico aj tento dokument parlamentu označil len za politické uznesenie bez právnych záväzkov.

Zatiaľ čo na schválenie sankcií je potrebný jednomyseľný súhlas členských krajín európskeho bloku, o opatreniach ohľadom ukončenia dovozu ruského plynu do EÚ sa hlasuje takzvanou kvalifikovanou väčšinou. Bude tak možné prehlasovať Slovensko a tiež Maďarsko, ktoré v tejto záležitosti zastávajú podobný postoj.