SaS kritizuje zámer vlády! Má ísť o novú víziu rozvoja krajiny do roku 2040

KOŠICE - Opozičná strana SaS kritizuje, že vláda SR schválila zámer vypracovať novú víziu rozvoja Slovenska do roka 2040 a označuje ho za ďalší príklad nekoncepčného vládnutia. Na brífingu v Košiciach poukázala na to, že Slovensko už má platný strategický dokument, ktorý vznikol za predchádzajúcej vlády a bol schválený v roku 2021.

„Vláda má na stole schválenú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030. Na jej príprave pracovali desiatky odborníkov, boli do nej zapojené regióny, prebehli verejné diskusie a celý proces trval viac než dva roky. Tento dokument stál tri milióny eur - a vláda s ním nerobí nič,“ uviedol poslanec SaS Vladimír Ledecký. Opozičná strana vyzýva vládu, aby začala napĺňať platnú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030, prestala „plytvať verejnými financiami na zbytočné nové dokumenty“ a preukázala rešpekt k odborníkom, regiónom a práci, ktorá už bola zaplatená.

Podľa SaS je problém TENTO

Podľa SaS nie je problém v nedostatku stratégií, ale v tom, že ich vláda systematicky ignoruje. Ledecký zároveň kladie otázky, ktoré spochybňujú zmysel pripravovanej vízie do roku 2040. „Prečo by mala súčasná vláda tvoriť víziu, ktorú bude napĺňať až tá ďalšia? Bude ju vôbec rešpektovať? Neexistuje logickejší krok - nechať tvorbu vízie na novú vládu, ktorá bude mať vôľu aj schopnosť ju realizovať? Táto vláda totiž nedokázala rozbehnúť ani jednu systémovú reformu,“ skonštatoval. Podľa neho kabinet Roberta Fica (Smer-SD) funguje bez vízie, bez rešpektu k platným dokumentom a bez snahy o kontinuitu.

Na nedostatok spolupráce a nerealizovanie existujúcich plánov poukázal aj krajský predseda SaS Peter Čech. „Košice sú pripravené. Máme konkrétne projekty, kvalitné tímy a držíme sa harmonogramov. Čakáme len na to, aby vláda začala napĺňať už schválenú stratégiu 2030. Potrebujeme spoluprácu a kontinuitu, nie stále nové začiatky,“ povedal.

Vláda minulý týždeň schválila zámer vypracovať Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2040 - Slovensko 2040. Slovensko by tak malo mať dokument, ktorý určí smerovanie krajiny na ďalších 15 rokov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal podľa materiálu do konca septembra predložiť na rokovanie vlády návrh východísk a postupu vypracovania dokumentu.