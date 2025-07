Prázdniny a letné brigády: Študenti, spozornite! Daňové povinnosti neobchádzajú ani vás, dôležité sú tieto DETAILY

Študenti by vopred mali myslieť na to, aké daňové povinnosti im pri práci, do ktorej nastupujú, vyplývajú. (Zdroj: gettyimages.com, TASR/Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Letné brigády nie sú ničím výnimočným. Študenti ich berú ako istú formu podporného zárobku popri prípadným štipendiám a vreckovom od rodičov. Ich zárobky sa môžu vo výške mzdy líšiť. Aj preto Finančná správa SR upozorňuje týchto poväčšine násťročných pracujúcich, aby ani oni nezabúdali na povinnosti voči štátu v prípade daní a daňových priznaní.