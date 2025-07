APOKALYPSA na východe Slovenska! VIDEO Totálna skaza po búrkach a MIMORIADNA situácia: Lietali strechy, padali stromy

Na snímke spadnutý strom po intenzívnych búrkach v Prešove. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, TASR/Veronika Mihaliková, Facebook/Severe Weather Slovakia o.z./Erik Šváb)

V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie 25 mimoriadnych situácií

V Gelnici sú škody po búrke obrovské, vypísali verejnú zbierku

Aktualizované 9:32 Gelnica sa spamätáva z ničivej pondelkovej búrky, ktorú sprevádzal silný vietor s rýchlosťou vyše 100 km/h. Ten strhával strechy, ničil autá, lámal stromy a nechal stovky ľudí bez strechy nad hlavou. Poškodených je už takmer 400 obyvateľov mesta.

Aktualizované 9:28 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahovali v pondelok (7. 7.) v Prešovskom kraji v súvislosti s búrkovou činnosťou celkovo 26-krát. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová. „Ich pomoc bola potrebná najmä pri odstraňovaní popadaných stromov a elektrického vedenia, ako aj pri zabezpečovaní a odstraňovaní strhnutých a poškodených striech,“ uviedla Knišová. Celkom podľa jej slov zasahovalo 69 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených 19 kusov hasičskej techniky.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Prešovský kraj)

Aktualizované 9:25 V obci Kosihovce v okrese Veľký Krtíš padali v pondelok krúpy.

Aktualizované 9:22 Stránka I Love Bardejov zverejnila zábery z obce Hankovce v okrese Humenné, kde búrky spôsobili škody. "Zostali len škody, ale aj ľudia, ktorí sa nezľakli a hneď pomáhajú," uvádza.

🌧️ Hankovce po búrke. 🌧️ Zostali len škody, ale aj ľudia, ktorí sa nezľakli a hneď pomáhajú. Rešpekt každému, kto... Posted by ilovebardejov on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:18 Dominik Karaffa, poslanec mesta Košice, informoval, že mu včerajšia búrka poškodila auto a na streche ich bytového domu odtrhla časť strechy. Poďakoval sa zároveň za pomoc obyvateľovi, ktorý mu pomohol s odpratávaním konárov. Zvyšky padnutých stromov a konárov odpraceme v priebehu nasledujúcich týždňov.

Včerajšia búrka napáchala aj v Košiciach množstvo škôd. Odstraňovanie polámaných konárov, stromov a dalších škôd na... Posted by Dominik Karaffa poslanec mesta Košice on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:16 Včerajšia búrka v Prešovskom kraji napáchala rozsiahle škody, silný vietor polámal stromy, ktoré popadali na elektrické vedenie. Ako informoval internetový poskytovateľ WI-NET, viaceré obce v regióne sú momentálne bez elektrického prúdu. "V dôsledku toho nefunguje internetové pripojenie – naše vysielače a zariadenia potrebujú na prevádzku elektrickú energiu," uvádza s tým, že vietor postrhával vysielacie zariadenia zo striech a popadané stromy poškodili optické vedenia. "Veríme, že po obnovení dodávky elektriny sa naše služby budú dať postupne obnovovať. Naši technici sú v teréne a situáciu priebežne riešia," dodávajú.

Aktualizované 9:13 Veľké starosti narobila silná búrka v Prešovej aj občianskemu združeniu Podaj ďalej Prešov. "Žiaľ, do nášho Charity shopu sa momentálne nedá vôbec dostať – kým všetko neodstránime a nezaistí sa bezpečnosť, musíme mať zatvorené," informovali na sociálnej sieti.

💔 Dnes a možno aj pár dní musíme zostať zatvorení... Silná búrka, ktorá sa včera prehnala Prešovom, nám narobila veľké... Posted by Podaj ďalej Prešov on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:09 Správa mestskej zelene v Košiciach od skorého rána odstraňuje vetrom vyvrátené stromy a zlomené konáre. "Škody priebežne mapujeme a v teréne momentálne máme všetkých dostupných pracovníkov," informovala s tým, že silný vietor napáchal väčšie i menšie škody na zeleni vo všetkých nami spravovaných mestských častiach, odkiaľ stále dostávajú nové hlásenia. "Poškodené stromy posudzujú naši arboristi, odstraňovanie následkov búrky potrvá pravdepodobne ešte niekoľko dní," dodáva.

Galéria: Správa mestskej zelene v Košiciach od rána odstraňuje škody po smršti



Aktualizované 9:05 Včerajšia búrka sa Michalovciam vyhla bez vážnych následkov. "Okrem niekoľkých poškodených plotov a popadaných stromov a konárov neevidujeme žiadne zranenia či veľké poškodenia majetku. V porovnaní s inými mestami a obcami, kde vietor a lejak narobili oveľa väčšie škody, môžeme hovoriť o veľkom šťastí," informoval primátor Miroslav Dufinec.

(Zdroj: Facebook/Miroslav Dufinec - primátor mesta Michalovce)

Aktualizované 9:00 Búrka napáchala škody aj v obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou. Hlásia z tadiaľ popadané stromy a tiež strhnutnú strechu neďaleko miestnej reštaurácie.

Aktualizované 8:55 Profesionálni hasiči a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Žilinskom kraji zasahovali v od pondelka (7. 7.) 06:00 h za 24 hodíny v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 10-krát. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov a čerpanie vody zo zatopených priestorov. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor Žilinského kraja.

Aktualizované 8:32 Nad karpatskou oblasťou sa v utorok vlní studený front. Súčasne sa z jadranskej oblasti stred tlakovej níže presunie nad Karpaty, informuje SHMÚ. Od juhozápadu tak do našej oblasti bude zasahovať celkom výrazné pásmo plošných zrážok, ktoré potrvajú takmer do konca týždňa. Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, najviac zrážok sa do soboty očakáva na severnom a na strednom Slovensku, kde môže zrážkový úhrn prekročiť 100 mm. V oblasti Kysúc, Liptova, Oravy a Tatier môže ojedinele spadnúť až 200 mm.

Od západu prichádza ďalšia vlna zrážok, od poludnia udrú opäť búrky (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 8:27 Vietor zanechal za sebou spúšť aj v obci Tročany v okrese Bardejov, z niektorých striech ostali len triesky.

😞 Obec Tročany po búrke. 😞 Vietor zanechal za sebou spúšť, z niektorých striech ostali len triesky. Ďakujeme hasičom a... Posted by ilovebardejov on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 8:24 Búrlivé počasie a silný dážď zasiahol aj Občianske združenie Pomáhaj a chráň Humenské labky.

Aktualizované 8:20 Národna kultúrna pamiatka sušiareň bylín v Hanušovciach nad Topľou spadla. Informoval o tom na sociálnej sieti opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS). "Treba jej vzdať poklonu. Čo všetko za tie roky vydržala – do poslednej chvíle hrdinsky stála. Už bola značne poškodená, no stále stála. Bola aj svedectvom našej doby. Nevzdala sa sama. Poskladáme ju. Na novom mieste, ale poskladáme. Takej hrdinke vekov, akou sušiareň je, musíme pomôcť znovu povstať," napísal.

Sušiareň bylín v Hanušovciach nad Topľou nevydržala nápor vetra (Zdroj: Facebook/Alojz Hlina)

Aktualizované 8:15 V obci Ďurkov v okrese Košice - okolie ostala po búrke spúšť.

🗓️07.07.2025 🫣 Dnešný vietor na východe narobil riadnu paseku... 📸 Erik Šváb, Ďurkov (Košice - okolie) 🤘DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 8:12 Búrky napáchali škody aj v obci Jaklovce v okrese Gelnica. Je tam vyhlásená mimoriadna situácia.

Aktualizované 8:06 So silnejším dažďom zase ľudia musia počítať v takmer celom Žilinskom kraji a v okresoch Považská Bystrica, Kežmarok a Poprad. Meteorológovia pre dané územia vydali výstrahu druhého stupňa. „V okresoch sa ojedinele očakáva výskyt intenzívneho dažďa za 36 hodín s celkovým úhrnom zrážok 75 - 90 milimetrov, v náveterných polohách výnimočne aj viac. Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali. Dážď však potrápi aj ďalšie lokality Slovenska. Výstraha prvého stupňa pred ním platí v Banskobystrickom kraji, v takmer celom Trenčianskom kraji a v okresoch Topoľčany, Zlaté Moravce, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Senica, Skalica, Turčianske Teplice, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Výstraha pred dažďom (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 8:05 Búrky sa môžu v utorok vyskytnúť najmä na strednom a východnom Slovensku. Na severe krajiny zase treba rátať so silnejším dažďom. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali od 12.00 h výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Búrky sa očakávajú v Prešovskom a Košickom kraji, vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Liptovský Mikuláš. Sprevádzať ich môže prudký lejak, silnejší vietor aj krúpy. Pre dané lokality preto platí výstraha prvého stupňa.

Výstraha pred búrkami (Zdroj: SHMÚ)

Mimoriadna situácia v Prešove

Mimoriadna situácia vyhlásená po pondelňajšej búrke ostáva v meste Prešov vyhlásená aj po druhom, večerom zasadnutí krízového štábu mesta Prešov, a to až do ukončenia záchranných prác. Práce na odstraňovaní následkov búrky prebiehali v pondelok do 22.00 h, pričom v prípade, že počas noci nedôjde k ďalším mimoriadnym okolnostiam, budú pokračovať v utorok (8. 7.) od 6.00 h. Informoval o tom hovorca mesta Prešov Michal Hudák.

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

„Po dnešnej búrke v Prešove neevidujeme žiadne ujmy na zdraví obyvateľov mesta Prešov, už teraz je však evidentný veľký rozsah materiálnych škôd na majetku a zeleni. Poškodené boli strechy viacerých budov, spadnutých ostali desiatky stromov a konárov a poškodených evidujeme zatiaľ minimálne 15 áut. Škody máme hlásené z každej časti mesta,“ uviedol Hudák.

Po intenzívnej búrke v Prešove hlásia viaceré škody (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Ako povedal, bezprostredne po vyčíňaní živlu zasahovali okrem štátnych a dobrovoľných hasičov mesta Prešov aj mestskí a štátni policajti, ako aj zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, spoločnosť Záhrada real či množstvo dobrovoľníkov z radov obyvateľov, ktorým mesto ďakuje.

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

„Ak sa v noci z pondelka na utorok nič mimoriadne neudeje, krízový štáb zasadne opäť v utorok ráno o 8.00 h, vyhodnotí doterajší priebeh a rozsah záchranných prác a určí ďalší postup. V priebehu utorka dodáme verejnosti informácie aj o nahlasovaní a riešení poistných udalostí,“ doplnil Hudák.

Na snímke čiastočne poškodená strecha bytovky na Lesníckej ulici po intenzívnych búrkach v Prešove. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Mesto Prešov zasiahla v pondelok búrka s mimoriadne silným nárazovým vetrom. Pre popadané dreviny a strechy niektorých budov boli viaceré komunikácie neprejazdné. V meste zasadal krízový štáb a následne bola o 18.20 h vyhlásená mimoriadna situácia.

Škody po veternej smršti sú obrovské, mesto Gelnica vypísalo verejnú zbierku

Mesto Gelnica informovalo o mimoriadne veľkých materiálnych škodách po pondelkovej (7. 7.) ničivej veternej smršti. Vypísalo preto verejnú zbierku na pomoc všetkým poškodeným občanom. "Materiálne škody sú obrovské," uviedlo mesto na sociálnej sieti.

Vietor strhol z bytového domu celú strechu a odtrhnutá konštrukcia následne zdemolovala autá. „Máme hlásené aj ďalšie odtrhnuté strechy. Poškodené sú aj obe materské škôlky - na jednej strecha, v druhej záhrada a plot. Podľa predbežných odhadov je poškodených takmer 400 obyvateľov a obyvateliek nášho mesta a okolia,“ uviedlo mesto k zbierke. Škody bude samospráva vyčíslovať v priebehu nasledujúcich dní.

V Gelnici vyhlásili v pondelok podvečer krízovú situáciu. Mesto oznámilo, že v utorok budú mestský úrad, knižnica a múzeum zatvorené. „Zamestnanci úradu budú pomáhať pri odstraňovaní následkov veternej smršte. Zároveň vás chceme požiadať o trpezlivosť ohľadom elektrickej energie, na ktorej opätovnom obnovení sa intenzívne pracuje v celej doline,“ oznámilo mesto.

Obyvatelia Gelnice sú aj dnes v teréne 😒 Pevne veríme, že sa nikto nezranil 🥹 Zdroj: DHZM Gelnica Domi 🌸 Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Monday, July 7, 2025

Primátor Gelnice Dušan Tomaško sa poďakoval všetkým, ktorí po ničivej smršti pomáhajú. „Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí sú poškodení. Dnes som zažil, ako spolu dokážeme zmeniť veci k lepšiemu,“ napísal v noci na utorok na sociálnej sieti.

V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie 25 mimoriadnych situácií

V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie celkovo 25 mimoriadnych situácií. Silný vietor sprevádzaný dažďom, ktorý zasiahol v pondelok východné Slovensko, spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

V Košickom kraji bola vyhlásená mimoriadna situácia v meste Gelnica a ďalších šiestich obciach okresu Gelnica. V Prešovskom kraji vyhlásilo mimoriadnu situáciu 18 obcí a miest. V jednom prípade, a to v obci Svinia, bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, dôvodom je vytvorenie hatí na priepustoch potoka Malá Svinka.

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

V Košickom kraji je mimoriadna situácia z dôvodu veternej smršte vyhlásená v obciach Gelnica, Margecany, Jaklovce, Helcmanovce, Prakovce, Kluknava a Mníšek nad Hnilcom. V Prešovskom kraji vyhlásili mimoriadne situácie starostovia a primátori v mestách a obciach Prešov, Svinia, Svidník, Lužany pri Topli, Šarišské Michaľany, Kračúnovce, Dubinné, Beloveža, Poloma, Ďurďoš, Kojatice, Hankovce, Gregorovce, Vlača, Kručov, Župčany, Drienica a Lúčka.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

"Počas víchrice vietor najčastejšie spôsobil pády stromov na rodinné domy, komunikácie a vedenia elektrických a telekomunikačných sietí. Silný nárazový vietor však v niektorých prípadoch poškodil strechy budov vrátane materských a základných škôl, rodinných domov či bytoviek, vyvracal stromy a spôsobil výpadky elektrickej energie,“ priblížil rezort vnútra.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Gelnici aktuálne zabezpečuje materiál na prekrytie striech a ďalšie potreby v rámci záchranných prác. Ministerstvo podotklo, že meteorologická a hydrologická situácia sa podľa aktuálnych správ stabilizovala. Záchranné zložky aj samosprávy pokračujú v odstraňovaní následkov víchrice a zabezpečovaní pomoci pre postihnuté územia.