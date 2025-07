AKTUÁLNE Extrémne škody po búrkach: VIDEO Popadané stromy, strhnuté strechy! Mestá vyhlasujú MIMORIADNU situáciu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

GELNICA - V meste Gelnica vyhlásili v pondelok podvečer následkom počasia mimoriadnu situáciu. „Na zimnom štadióne po dnešnej mimoriadne silnej búrke, ktorá spôsobila značné škody, práve začal zasadať krízový štáb. Prosíme občanov, aby zdokumentovali rozsah následkov výčinov počasia v ich okolí a fotografie pridávali do komentárov,“ informovalo mesto na sociálnej sieti.

Aktualizované 19:45 Silné búrky aj s veternou smršťou spôsobili v pondelok výpadky elektriny na mnohých miestach na východe Slovenska. „Východoslovenská distribučná (VSD) zaznamenala kumulatívne výpadok pre desaťtisíce odberných miest, pričom postupne vymedzuje poruchy a obnovuje distribúciu elektriny na úrovni dispečerského riadenia,“ uviedla hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.

Na snímke čiastočne poškodená strecha bytovky na Lesníckej ulici po intenzívnych búrkach v Prešove. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Mimoriadne nepriaznivé počasie podvečer zasiahlo podľa nej primárne sever distribučného územia VSD. „Veterná smršť s dažďom zasiahla predovšetkým odberateľov z lokalít Bardejov, Prešov, Lipany, Krompachy, Svidník, a sčasti Košice a ich okolie,“ informovala hovorkyňa. Poukázala na to, že silný vietor dosahoval podľa dostupných informácií od meteorológov rýchlosť viac než 100 kilometrov za hodinu a rozmetával po uliciach rôzne objekty. Na elektrické vedenie popadali strechy, stromy, konáre, boli poškodené izolátory a konzoly, a tiež potrhané vodiče.

„V teréne sú zároveň pohotovostné tímy, ktoré bojujú s následkami vetrovo-dažďovej smršte tak, aby bolo zásobovanie elektrinou čo najrýchlejšie obnovené, pričom takmer pre polovicu odberných miest sa to už aj podarilo,“ konštatovala Forbergerová.

Aktualizované 19:45 Mnohé z ciest v Košickom kraji sú momentálne neprejazdné z dôvodu popadaných stromov na cestách následkom silných búrok. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. „Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) stromy odstraňujú, príslušníci Policajného zboru usmerňujú dopravu. Apelujeme na občanov, v prípade, ak to nie je nevyhnutné, aby zvážili nutnosť svojej cesty, ak na cesty musia, nech zvýšia opatrnosť,“ uviedla Ivanová. Extrémne počasie so silným vetrom spôsobilo na mnohých miestach na východe Slovenska škody, vietor lámal stromy, došlo aj k strhnutiu striech domov.

Aktualizované 19:24 Mesto Prešov zasiahla v pondelok búrka s mimoriadne silným nárazovým vetrom. Pre popadané dreviny a strechy niektorých budov sú viaceré komunikácie neprejazdné. V meste zasadal krízový štáb a následne bola o 18.20 h vyhlásená mimoriadna situácia. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.

Ako povedal, v meste zasahujú štátne zložky, ale aj dobrovoľní hasiči. Krízový štáb mesta Prešov zasadne opäť o 20.00 h. „Obyvatelia mesta Prešov, ktorí boli zasiahnutí touto živelnou udalosťou a evidujú materiálne škody, môžu kontaktovať zamestnanca mesta Prešov a člena krízového štábu na adrese peter.kulan@presov.sk alebo Mestskú políciu Prešov na rýchlom kontakte 159,“ uviedol Hudák.

Búrka vyčíňala aj v Prešove. (Zdroj: Tip čitateľa )

Búrka vyčíňala aj v Prešove. (Zdroj: Tip čitateľa )

Ako povedal, podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je od 17.05 h do 20.00 h v okrese Prešov zvýšená pravdepodobnosť výskytu veľmi silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 mm/30 min, s nárazmi vetra 25 - 35 m/s (90 - 125 km/h) a s krúpami.

Búrka vyčíňala aj v Prešove. (Zdroj: Tip čitateľa )

Extrémne počasie so silným vetrom spôsobilo na mnohých miestach na východe Slovenska škody, vietor lámal stromy, došlo aj k strhnutiu striech domov.

Aktualizované 19:20 Mesto Sabinov monitoruje situáciu v meste po pondelňajšej silnej búrke. Ako uvádza na sociálnej sieti, búrka spôsobila rôzne škody na majetku. „Evidujeme popadané konáre a stromy, vyvrátené smetné koše či neporiadok na verejných priestranstvách,“ informuje radnica s tým, že situáciu aktívne monitoruje. „Už dnes zabezpečíme prejazdnosť hlavných ciest a komunikácií, aby bola doprava čo najplynulejšia. S odstránením následkov búrky začneme hneď zajtra. Urobíme všetko preto, aby sa život v meste čoskoro vrátil do bežného chodu,“ dopĺňa mesto.

Ako ďalej uvádza, zároveň monitoruje aj vodné toky na území mesta. V prípade zvýšených hladín alebo akejkoľvek nebezpečnej situácie bude obyvateľov okamžite informovať. Radnica zároveň prosí ľudí o trpezlivosť a opatrnosť, najmä pri pohybe v parkoch či v okolí stromov.

Aktualizované 19:13 Vo Svidníku aktuálne odstraňujú následky búrky, ktorá sa prehnala mestom. "Čelili sme búrke, aká tu dlho nebola. Najväčšie škody sú zatiaľ na verejnej zeleni a zisťujeme aj ďalšie škody. Sme v teréne, dobrovoľní hasiči mesta, mestská polícia a Technické služby mesta Svidník. Pracujeme na zisťovaní a priebežnom odstraňovaní škôd, samozrejme aj s profesionálnymi hasičmi. Zdá sa, že búrka ustala, takže verím, že to pôjde teraz rýchlejšie, aj to zistenie, že čo sa vlastne stalo," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová a doplnila, že v celom meste je výpadok elektrického prúdu.

Vo Svidníku odstraňujú následky búrky, ktorá sa prehnala mestom. (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Vo Svidníku odstraňujú následky búrky, ktorá sa prehnala mestom. (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

"Zatiaľ neevidujeme zvýšenú hladinu vôd, takže toto je tá lepšia správa v tej biede celej, ale stromy, konáre polámané sú po celom meste," skonštatovala primátorka. Škody na budovách nateraz neevidujú, budú to podľa nej zisťovať. Rovnako predpokladajú, že ľudia budú mať škody, nakoľko niektoré stromy spadli na zaparkované vozidlá.

Aktualizované 19:12 Polícia upozorňuje obyvateľov Prešovského kraja na nepriaznivú poveternostnú situáciu, ktorú sprevádza hustý dážď a silný vietor. Ako informuje na sociálnej sieti, na viacerých miestach dochádza k dopravným obmedzeniam, niektoré úseky ciest sú úplne neprejazdné. „Na zvládnutí situácie intenzívne pracujú všetky záchranné zložky vrátane príslušníkov Policajného zboru SR. Žiadame vás o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť pri pohybe po cestách aj mimo nich,“ uvádza polícia a apeluje na ľudí, aby sledovali aktuálne dopravné informácie a riadili sa pokynmi zasahujúcich zložiek.

❗️AKTUALIZÁCIA❗️: ⚠️Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2️⃣. stupňa pred prívalovými povodňami v... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 19:10 Na situáciu upozornila aj košická krajská polícia. "V dôsledku búrky so silným nárazovým vetrom evidujeme viacero spadnutých stromov a odlomených konárov na cestách v regióne. Situácia sa môže rýchlo meniť. Vyzývame všetkých vodičov, aby zvýšili opatrnosť, spomalili jazdu a venovali pozornosť prekážkam na vozovke. Pri prejazde zalesnenými úsekmi buďte mimoriadne obozretní," vyzvali vodičov.