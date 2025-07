Cyrilo-metodské slávnosti na hrade Devín: Nezneužívajme štátne sviatky na politický súboj, vyzval Pellegrini

Prezident Peter Pellegrini na Cyrilometodských oslavách na Devíne (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Štátne sviatky si netreba privlastňovať, pretože patria všetkým občanom. Mali by sme ich sláviť všetky v ich rozdielnosti, pretože je to komplex našej identity. Štátne sviatky by nás nemali rozdeľovať a nemali by byť zneužívané na akýkoľvek politický alebo iný súboj. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore na hrade Devín počas sobotných celonárodných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

„Slovensko a jeho štátne sviatky nám dávajú mozaiku hodnôt, na ktorých je naša vlasť a náš národ postavený. Každý z nich reprezentuje niečo iné, ale spoločne dávajú obraz o hodnotách, na ktorých stojíme. Nebolo by dobré, aby sme si zo štátnych sviatkov každý vyberali len ten, ktorý sa nám páči alebo ktorý je nášmu srdcu bližší,“ uviedol Pellegrini. Ako dodal, verí, že všetky štátne sviatky si budeme na Slovensku pripomínať tak dôstojne, ako aj sviatok svätých Cyrila a Metoda.

„Ak dnes ateista alebo liberál prežil tento sviatočný deň a uctil si ho tak, ako sa patrí, tak aj konzervatívec je schopný osláviť 1. máj a takisto sociálni demokrati a ľavičiari sú schopní a budú schopní osláviť 17. november,“ poznamenal Pellegrini. Prezident v súvislosti so sobotňajšími oslavami pripomenul, že Cyril a Metod na územie Slovenska priniesli možnosť sláviť liturgiu v našom vlastnom jazyku. Jedným z odkazov sviatku by preto malo byť, aby sme sa zamysleli nad tým, či používame správne slová a správny jazyk. „Aby sme si vo svojom vnútri povedali úprimne, že odmietame jazyk vulgárny, jazyk útočný a jazyk, ktorý rozdeľuje,“ povedal Pellegrini.

Pri pripomínaní sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda by sme sa podľa prezidenta nemali vracať len do histórie, odkaz vierozvestcov totiž podľa neho tkvie aj vo výraznom pokroku, ktorý priniesli. „Priniesli písmo, liturgiu v našom jazyku a posunuli nás o stáročia dopredu v rozvoji a založili základy našej dnešnej štátnosti,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že v tento deň by sme preto mali hovoriť aj o budúcnosti našej krajiny a o tom, čo je možné urobiť pre to, aby Slovensko išlo za lepšou budúcnosťou.

Premiér: Bez Cyrila a Metoda by sme nemali nezávislosť ani zvrchovanosť

Bez misie svätých Cyrila a Metoda by nebolo možné hovoriť o kultúrnej a politickej nezávislosti ani o štátnej zvrchovanosti Slovákov. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) počas príhovoru na cyrilo-metodských oslavách na hrade Devín. Zdôraznil, že napriek vyše tisícročnej absencii územnej, kultúrnej či politickej autonómie si náš národ uchoval dodnes vlastnú identitu. Európskej únii, ale aj celému svetu dnes podľa premiéra chýbajú osobnosti, ktoré by sa mohli prirovnať k solúnskym bratom. Pripomenul, že Cyril a Metod boli symbolom spájania.

Vyzdvihovať solúnskych bratov znamená podľa Fica určiť „jasnú hodnotovú orientáciu našej politiky“. Ich misijné dielo považuje za nadčasové. „Tí, ktorí na Slovensku odmietajú, aby sa dvom vynikajúcim solúnskym bratom vzdávala aj štátna pocta, robia tak preto, lebo im nezapadajú do podivnej schémy ich rozvrtávajúceho sa sveta. Hlásiť sa k cyrilo-metodskému dedičstvu nie je pre nás nejaká lacná zbožnosť. Pre nás je to príležitosť pre pravdu a spravodlivosť,“ povedal slovenský premiér.

Fico zároveň zopakoval tvrdenie o opätovnej železnej opone. „Železná opona sa stáva realitou. Narušili sa vzťahy a každý, kto čo len prejaví záujem a pochopenie pre dianie za oponou, je okamžite obviňovaný zo zrady európskych hodnôt,“ vyhlásil. „Budeme cez železnú oponu podávať ruku na mierovú spoluprácu. Svätí Cyril a Metod sú pre nás certifikátom pravosti pred celým slovanským svetom,“ dodal.

Premiér sa vrátil aj k novele Ústavy SR. Želá si, aby na septembrovej schôdzi parlamentu „zvíťazil zdravý rozum“ a našla sa potrebná väčšina na podporu novelizácie ústavy v kultúrno-etických a hodnotových otázkach. „Ak sa už na Slovensku nedokážeme dohodnúť ani na tom, že existujú len dve pohlavia a že v školách sa má učiť len to, čo je v súlade s Ústavou SR, vrátane definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, sme na veľmi nebezpečnej ceste pre celú krajinu. Bezbrehý progresivizmus a liberalizmus našu krajinu môžu len a len zničiť,“ tvrdí Fico. Slovensko sa podľa premiéra zasadzuje o mierové riešenia. Dodal, že Slováci sú povinní hľadať dohody a spoluprácu na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti. „Snažíme sa pochopiť partnerov, motívy ich konania. To by mali Slováci priniesť v týchto zlomových dobách európskych dejín. Iba naše komplexy, podceňovanie, malosť a podrážanie kolien vlastnými nás môžu zradiť a poslať do zabudnutia,“ uzavrel Fico.

Raši: Inšpirujme sa Cyrilom a Metodom aj v našej domácej a zahraničnej politike

Inšpirujme sa svätými Cyrilom a Metodom aj v našej domácej a zahraničnej politike. Podporujme doma hodnoty vzdelania, kultúry a vzájomného porozumenia a zároveň dôsledne trvajme na mierovom spolužití národov, na tolerancii i diplomacii. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) počas celonárodných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa konajú na hrade Devín.

Raši pripomenul, že postoje Cyrila a Metoda sú inšpiratívne aj v súčasnosti.priblížil s tým, že vzdelanie je najväčším darom, ktorý môžeme dať mladej generácii.doplnil. Šéf parlamentu zároveň ocenil myšlienku rovnosti, pretože

Poukázal aj na to, že Cyril a Metod nás naučili byť hrdí na svoje korene a zanechali nám aj duchovný a kultúrny odkaz, že mosty medzi národmi sa budujú schopnosťou viesť dialóg. „Naučili nás aj to, že spolupráca a zjednotenie na hodnotách humanizmu, slobody a rovnosti je základom našej národnej identity. Byť hrdým Slovákom s úprimnou láskou k svojej vlasti je v súlade s pocitom Európana hrdého na hodnoty európskej civilizácie,“ dodal.

Pokiaľ budeme hľadať cestu k pozdvihnutiu slovenského národa cez vzdelanie a kultúru, ako aj hľadať spôsob mierového spolunažívania národov v Európe i v celom svete, keď dokážeme v duchu tolerancie rozvíjať spoluprácu, potom môžeme podľa Rašiho hrdo povedať, že „cyrilo-metodské dedičstvo máme nielen zapísané v preambule našej ústavy, ale každý jeden deň ho pretavujeme do našich životov“.