Prezident Pellegrini prijal laureátov Bieleho srdca: Poďakoval za ich obetavú prácu

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Všetky profesie majú pre spoločnosť veľký význam, ale vaše povolanie má navyše ešte jedinečný rozmer, a to rozmer nenahraditeľnosti. Prezident SR Peter Pellegrini to vyhlásil v utorok pri prijatí držiteľov ocenenia Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Hlava štátu pogratulovala laureátom a poďakovala všetkým sestrám i pôrodným asistentkám za ich obetavú prácu.

Pellegrini vyzdvihol, že sestry sú nielen pravou rukou lekára, ale aj oporou pre pacienta. „Stojíte pri zrode ľudských bytostí, rovnako ako dbáte aj na dôstojný odchod, keď sa čas každého z nás raz naplní, stojíte neraz tvárou v tvár smrti, bolesti, ale zároveň prežívate aj chvíle radosti, keď sa vám podarí prinavrátiť vašim pacientom zdravie. Jednoducho, staráte sa o nás svedomito, s obrovským nasadením, profesionálne, ale hlavne aj so svojím vlastným srdiečkom,“ vyhlásil.

Sestry sa o pacientov starajú nehľadiac na vlastné vyčerpanie

Poukázal na to, že sestry sa často o pacientov starajú nehľadiac na vlastné vyčerpanie. Spoločnosť im preto podľa neho veľa dlží. „Preto si aj my musíme klásť otázky, ako sa môžeme ešte lepšie postarať my o vás, čo pre vás môžeme urobiť, čo môžeme urobiť pre zlepšenie vašich pracovných podmienok a vášho materiálneho ohodnotenia a tiež ako zabezpečiť aj to, aby vás bolo dosť,“ skonštatoval prezident. Deklaroval, že vždy bude pripravený diskutovať o možných riešeniach, ktoré by viedli k zlepšeniu ich pracovných podmienok.

Hlava štátu zároveň vyzvala, aby sa prestalo paušálne nadávať na slovenské zdravotníctvo. „Kritizujme konkrétne nedostatky, ale buďme aj hrdí na to, čo vy dokážete urobiť za tých podmienok, v akých pracujete. A vyzdvihnime ich, pretože bodaj by aj v iných krajinách a aj civilizovanejších a vyspelejších pacienti dostali takú skvelú zdravotnú starostlivosť bezplatne, ako ju dostávajú v Slovenskej republike,“ povedal.

Lazorová tiež ďakuje

Prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová prezidentovi poďakovala za prijatie i jeho slová. Vyzdvihla, že každoročne sú na Biele srdce nominovaní veľmi kvalitní ľudia. „Chcem sa poďakovať mojim kolegyniam, ktoré robia dobré meno nášmu povolaniu a naozaj dennodenne ukazujú, že ak človek dá do svojej profesie srdce a vedomosti, tak z toho vyjde úžasný a krásny výsledok krásnej profesie,“ uviedla.

Lazorová tiež ocenila, že sa v spoločnosti hovorí o nedostatkoch, ktoré sú súčasťou praxe. Je podľa nej potrebné hovoriť aj o útokoch na personál zo strany pacientov či ich rodinných príslušníkov. Väčšiu pozornosť tiež podľa nej treba venovať komunitnej, dlhodobej starostlivosti. SKSaPA v máji na slávnostnom galavečere udeľovala ocenenia Biele srdce. V troch kategóriách - sestra v praxi, sestra manažérka a sestra pedagóg - ocenila 29 sestier. Mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotný prínos získala Zlatica Halmová.