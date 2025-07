Advokát prehovoril: Bývalého člena NAKA len nedávno obvinili, náhly OBRAT, orgány ho museli prepustiť!

Kubina informoval o prepustení bývalého vyšetrovateľa NAKA. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/František Iván)

archívne video

Peter Kubina po rokovaní Ústavnoprávneho výboru (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kubina o prepustení bývalého člena NAKA informoval vo svojom statuse na sociálnej sieti. Tentokrát sa na odpor voči obvineniu inšpekcie postavil krajský prokurátor z Košíc. "Stalo sa, čo sme predpokladali. Obvinenie zo sabotáže narazilo už pri prvom kontakte s prokurátorom. Matej Varga bol v noci prepustený na slobodu," vyhlásil Kubina.

Kedy prišlo k rozhodnutiu?

Podľa informácií Kubinu Vargu prepustil prokurátor košickej krajskej prokuratúry po tom, ako dostal od vyšetrovateľa inšpekcie podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, a to dokopnca aj so spisom. "Ukazuje sa, že pokiaľ vo veciach konajú iní prokurátori než tých pár, ktorí sú dlhodobo súčasťou „klanu” a ktorých mená všetci poznáme, zákonnosť funguje aj v prípravnom konaní," informuje advokát.

Ten si na záver neodpustil ani štipľavú poznámku na adresu ministra vnútra a šéfa Úradu inšpekčnej služby. "Internetovému trollovi Tosma3 a jeho bieloruskému generálovi gratulujeme k ďalšiemu skvelému doručenému výsledku! Len tak ďalej páni. Účet náhrady za vami spôsobené škody už rastie rýchlejšie než rozpočtový deficit," uzavrel Kubina.

Horúci začiatok júla

Inšpekcia zadržala obvineného v utorok 1. júla. Za vinu sa mu kladie, že zneužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora SR a prvého námestníka generálneho prokurátora SR bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali podozrenie z ich trestnej činnosti.

Obvinený sa podľa ÚIS dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade (NR) SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca Roberta Fica. Podľa policajnej inšpekcie si obvinený svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora SR a prvého námestníka, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR Robert Fico obvinený.