Podvodník chcel kruto oklamať seniorku! Žena však celý incident polícii včas oznámila

„Ich ďalšia komunikácia prebiehala cez telefonáty na mobilnom čísle, cez ktoré mala byť seniorka inštruovaná, kam by mala požadovanú sumu priniesť. Do papierovej tašky mala podľa inštrukcií vložiť hotovosť a vhodiť ju do odpadkového koša na určenom mieste,“ uviedla Šimková.

Polícia opakovane odporúča seniorom a ich rodinným príslušníkom, aby telefonáty s neznámou osobou, ktorá im oznámi, že ich príbuzný mal nehodu, prípadne sa za neho vydávajú, ihneď ukončili a informácie si overili u blízkych, ktorým dôverujú. Odporúča tiež nevyberať svoje finančné úspory pre cudzie osoby a svoje peniaze nedávať ľuďom, ktorých nepoznajú. V týchto prípadoch, ale aj v iných podozrivých situáciách treba kontaktovať linku 158. „Zároveň vás žiadame, aby ste o spôsoboch podvodných konaní informovali aj svojich starších príbuzných, ktorí nemajú prístup na internet,“ uzavrela Šimková.