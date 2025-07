Horúčavy udrú tam, kde to nečakáte! Obrovské problémy s elektrinou: Hrozia výpadky prúdu a odstavené elektrárne

Atómové elektrárne ohrozuje aj vysoká teplota v atmosfére. (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič, Tomáš Halász, gettyimages.com )

JASLOVSKÉ BOHUNICE/MOCHOVCE - Vedeli ste o tom, že priame slnečné lúče a tropické teploty, ktoré momentálne na Slovensku panujú, ohrozujú aj niečo iné, ako náš metabolizmus? Môžu zasiahnuť do nášho bežného života veľmi vážnym spôsobom. Výpadky elektrických prúdov vo Francúzsku či v Taliansku sú tiež ukazovateľom, že ľudstvo stojí na rázcestí otázky zásobovania elektrickou energiou. Mimoriadne vysoké teploty totiž môžu spôsobiť zastavenie produkcie atómových elektrární. Na Slovensku máme hneď dve.

archívne video

Predseda predstavenstva JAVYS Peter Gerhart: V spolupráci s firmou Newcleo budeme vedieť využiť vyhoreté jadrové palivo (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

O možných odstávkach jadrových blokov v elektrárňach informuje meteorologický portál imeteo.sk.

Tieto mimoriadne scenáre sa spomínajú hlavne v kontexte prebiehajúcich horúčav, ktoré priam terorizujú Európanov, Slovákov nevynímajúc. Mnohí z nich sa počas nocí len prevaľujú na posteli a nemôžu ani zaspať, no to nie je všetko. Horúčavy môžu spôsobiť aj kolaps civilizácie tak, ako ju poznáme dnes a výpadky prúdu sa môžu stať dennou rutinou.

Trópy ako problém

Teploty v Európe nad 35 stupňov Celzia totiž nie sú ničím výnimočným. Prebiehajú aj u nás. Predstavujú problém, pretože obmedzujú prevádzku jadrových zariadení, ktoré k svojej funkčnosti potrebujú studenú vodu na chladenie.

Je teda pochopiteľné, že aj prevádzkovatelia jadrových zariadení majú vrásky na tvári z toho, čo sa na Európu počas nasledujúcich týždňov valí. Niektorí budú musieť svoje bloky odstaviť, či obmedziť výrobu v nich.

Obavy prameniace zo zahraničia

Tieto obavy prinášajú správy zo zahraničia. Príklady pochádzajú aj zo Švajčiarska, kde oteplenie vody v rieke prinútilo prevádzkovateľa tamojšej jadrovej elektrárne Beznau odstaviť jeden z jej reaktorov, zatiaľ čo druhý blok funguje len polovične. Chcú tak ochrániť riečny ekosystém.

Zlé správy prichádzajú aj z Francúzska, kde udreli vyše 40-stupňové horúčavy. Začiatkom júla preto museli odstaviť niekoľko reaktorov.

Problémom je aj teplota vody v rieke Aare, ktorá sa bežne používa na chladenie reaktorov. Tá dosiahla kritickú hranicu 25 stupňov Celzia a nemôžu takto pokračovať. "V horúcich letných obdobiach je potrebné zabrániť nadmernému otepľovaniu už aj tak teplej vody, aby sa dodatočne nezaťažovala flóra a fauna," cituje portál spoločnosť Axpo, ktorá prevádzku elektráreň.

Situácia na Slovensku

Aká je situácia na Slovensku? Momentálne tu máme v prevádzke päť aktívnych jadrových blokov v dvoch atómových elektrárňach, a to v Jaslovských Bohuniciach, kde operujú 2 bloky a v Mochovciach, kde sa pracuje s 3 blokmi. Tretí bol dostavaný a spustený do skúšobnej prevádzky v roku 2023.

Okrem toho je ešte štvrtý blok v Mochovciach aktuálne vo výstavbe.

Je preto dôležité sa zamyslieť, aké následky by na slovenských občanov mali podobné výpadky, ako tie v zahraničí. Dá sa však predpokladať, že by vznikli značné ekonomické škody, keďže by mnohých obmedzili v každodennej pracovnej činnosti.