Železničné priecestie v bratislavských Vajnoroch bude dočasne uzavreté

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Železničné priecestie bude nepretržite uzavreté a neprejazdné od piatka (4. 7.) od 6.00 h do nedele (6. 7.) do 22.00 h. Následne bude uzavreté od 11. júna do 13. júna v rovnakom čase ako predchádzajúci víkend.