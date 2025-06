Právna pomoc od štátu bude dostupnejšia: Novela zákona rozšíri okruh oprávnených od júla

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Právna pomoc od štátu bude dostupnejšia pre ďalších ľudí. Týkať sa to bude napríklad osamelých rodičov, dôchodcov s nízkym príjmom, osoby so zdravotným postihnutím, obetí trestných činov či nezaopatrených detí. Po novom budú mať nárok na bezplatné alebo zvýhodnené právne služby aj tí, ktorí boli doteraz tesne nad hranicou materiálnej núdze. Zabezpečí to novela zákona o poskytovaní právnej pomoci účinná od 1. júla. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Barbora Škulová.