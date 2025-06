Protiruské sankcie delia koalíciu: Odborník to vidí ako pascu, dvojtvárnu politiku voliči vyhodnotia, varuje SNS!

Blanár niekoľko minút po Szijjártóvi dementoval jeho vyjadrenie o hlasovaní protiruských sankciách zo strany Slovenska. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/Lukáš Grinaj)

archívne video

Honorárne konzuláty neboli dostatočne využívané, chceme posilniť ekonomickú diplomaciu, informuje minister Blanár (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Maďarsko a Slovensko sa podľa Szijjártóa rozhodli nepodporiť 18. únijný sankčný balík proti Rusku. Dôvodom je vraj plán Európskej únie ukončiť energetický import z Ruska. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii, ktorej záznam zverejnil na sociálnej sieti.

Blanár korigoval vyjadrenia jeho maďarského náprotivka

Všetko sa však zmenilo, keď slovenský minister zahraničia Juraj Blanár uviedol, že Slovensko je pripravené balík sankcií napokon podporiť. Žiada však záruky a podporu pri odstraňovaní negatívnych dôsledkov avizovaného plánu EÚ odpojiť sa od dodávok ruského plynu a ropy.

Dvojtvárna politika každého dobehne, myslí si SNS

"SNS je presvedčená, že Robert Fico by nemal hlasovať v rozpore s uznesením slovenského parlamentu. Každého politika dobehne, ak jedno rozpráva a iné robí. Je to v rukách voličov, aké sankcie premiér od nich dostane, keďže bude konať inak. Parlament ho nemôže potrestať," odkázala pre Topky riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Právne nezáväzné uznesenie a voda na mlyn pre Republiku a SNS

"Ako správne píšete, uznesenie nie je právne záväzné. Zároveň však efektívne zarezonovalo v domácom prostredí, Fico ho môže pri negociáciách s partnermi EU inštrumentálne využívať, čo aj predstavitelia jeho strany očakávajú. V prípade Smeru takáto politika nie je ničím novým. Druhá vec je, že sa práve toto uznesenie môže stať argumentom radikálnejších skupín vo vnútri koalície (SNS, Národná koalícia), resp. aj z časti opozície (Republika) na diskreditáciu Roberta Fica," hodnotí aktuálny jav politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied.

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

Chytili sa do pasce

Na dianie okolo SNS a Smeru v dôsledku sankcií reagoval slovenský politológ z Prešovskej univerzite v Prešove Michal Cirner. "Chytili sa do vlastnej pasce. Ich politika na štyri svetové strany sú len medové motúziky na ich voličov a v Bruseli aj inde potichu šúchame nohami a plníme si euroatlantické záväzky. Táto politika dvoch tvárí - jedna tvár doma na Slovensku a druhá v Bruseli však prináša potom také situácie ako uznesenie parlamentu o tom, že Slovensko nemá podporovať ďalšie protiruské sankcie, ale vláda to veselo ignoruje a vysvetľuje si to alternatívne. Je ťažké nebyť ani ryba ani rak. Sú zmätení zo svojej politickej identity, ktorá vlastne neexistuje, lebo je to len hra na voličov," ostro zareagoval Cirner.