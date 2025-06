Štátny podnik Lesy SR nakúpil predražené nákladné autá na odvoz dreva, uviedol Hlina

Alojz Hlina (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štátny podnik Lesy SR nakúpil od zbrojárskej firmy šesť nákladných automobilov na prepravu vyťaženého dreva, ktoré boli predražené. Mali ísť do Česka, tam o ne nebol záujem. Niekomu sa ich podarilo „pretlačiť“ do slovenských štátnych lesov. Uviedol to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina (SaS) pred budovou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Predraženie nákupu odhaduje na asi jeden milión eur. Hlina zároveň avizoval, že k pomerom v podniku Lesy SR bude žiadať zvolanie mimoriadneho výboru NR SR.