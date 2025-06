Búrková SKAZA: VIDEO Polámané stromy a zničené strechy, padali krúpy ako orechy! Manželský pár sa druhýkrát narodil

(Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia o.z./Dušan Sabo, SHMÚ/E. Hornáčková, Reprofoto seredonline.sk, Facebook/Hasičských a záchranný zbor - Nitriansky kraj, Facebook/Severe Weather Slovakia o.z.)

Búrky zanechali po sebe spúšť

Silný vietor napáchal škody aj v obci Madunice v okrese Hlohovec. Veterná smršť tam poškodila strechu jedného z domov.

Silná búrka sa prehnala cez okres aj mesto Topoľčany a celý okres. Hlásili po nej popadané stromy na cestách, niektoré spadli aj na autá. Okrem toho zaznamenali aj menšie výpadky elektriny.

Pri obci Nemčiňany smerom do Čiernych Kľačian v okrese Zlaté Moravce hlásili vodiči popadané veľké konáre a stromy na ceste. Popadané stromy hlásili aj za Nemčiňanmi smerom na obec Kozárovce. Búrka zasiahla vodičov aj medzi Nitrou a Beladicami, na Zlatomoraveckej ceste hlásia spadnutý strom.

V obci Brunovce, okres Nové Mesto nad Váhom, popadali kvôli silnému vetru na cestu stromy. Vietor spôsobil značné škody, informuje Severe Weather Slovakia o.z. Vietor dokonca aj poškodil strechy. Po búrke taktiež ostalo neprezjadzných viacero úsekov v okrese.

Obcou Vrbové v okrese Piešťany sa prehnala búrka sprevádzaná silným nárazovým vetrom, silným dažďom a s jemným krupobitím.

Problémy v doprave hlásia vodiči aj v utorok ráno. Na Šturci sú na ceste popadané kamene. Za Starou Hutou smerom na Horný Tisovník spadol na cestu strom, prejdete striedavo, informuje Zelená vlna STVR.

Manželia sa druhýkrát narodili

Manželský pár oddychujúci pri rieke Váh zastihla veterná smršť. Tragédii unikli len o vlások. O dramatickej udalosti informoval portál seredonline.sk. Keď sa spustil vietor, bol Maroš s manželkou Aničkou boli v stane. Po niekoľkých minútach sa rozhodli ísť skontrolovať loďku a stan opustili. Stihli urobiť pár krokov a na stan spadol strom strom.

O pár chvíľ padľa veľká haluz. "Pôjdem do kostola na omšu, toto nie je len tak. Buď by nás to zabilo, alebo by sme skončili polámaní", povedala pani Anička, ktorá bola na stanovačke s manželom Marošom.

Downburst v Cerovej, supercela zasiahla aj obec Dobrá Voda

Obcou Cerová v okrese Senica sa prehnal downburst, informuje iMeteo.sk. "Na severnej strane Malých Karpát, v oblasti južného Záhoria sa sformovala supercelárna búrka. Nasvedčujú tomu radarové zábery a spôsobené škody. Jadro búrky sa prehnalo priamo cez obec Cerová a ako vidieť na videu v úvode článku, vyskytol sa tu downburst," opisuje portál.

Búrky sprevádzané mimoriadne silným vetrom a dažďom spôsobili v Cerovej škody.

Supercela, ktorá zasiahla Malé Karpaty a obec Cerovú, sa následne presunula smerom na východ a zasiahla obec Dobrá Voda v okrese Trnava. Spolu s ňou dorazili aj veľmi intenzívne krúpy, ktorých veľkosť sa pohybovala v rozmedzí 2 až 3 centimetre, píše iMeteo.sk. Poškodili karosérie áut a taktiež strechy. Zasiahnuté boli aj poľnohospodárske plodiny a mladé porasty.

Veterná smršť sa prehnala aj obcou Jablonica v okrese Senica.

Vietor strhol strechu obecného úradu v Hradišti

Silný vietor poškodil v pondelok (23. 6.) večer strechu obecného úradu (OcÚ) v Hradišti v okrese Partizánske. Obyvatelia hlásili samospráve i popadané stromy, obec zasiahli aj výpadky elektriny. V utorok zo uviedol starosta obce Miloš Baránik. Obec na odstránení poškodenia strechy pracuje. „Volal som klampiarom, ktorí prídu. Budú musieť odmontovať plechy, ktoré zostali na streche zrolované do veľkého klbka. Vietor vytrhával i strešné laty, tie budú musieť nanovo nabiť, dať na strechu fóliu, keby pršalo. Objednáme plech, aby sa strecha mohla celkom zakryť,“ opísal Baránik.

Samospráve podľa neho hlásili obyvatelia i vyvalené stromy. Vrchol jedného spadol na ihrisko, musia ho odstrániť, aby videli, či nepoškodil nejaké stroje. Vietor takisto v obci poprevracal nádoby na odpad. V Hradišti v dôsledku búrky vypadla i elektrina. Starosta priblížil, že výpadky sa dotkli i ďalších obcí v okrese Partizánske. V obci mali energiu opätovne približne o 23.30 h.

Búrky spôsobili v noci na strednom Slovensku rozsiahle výpadky elektriny

Bez elektriny je v utorok ráno na strednom Slovensku viac ako 12-tisíc odberných miest. Elektrikári evidujú 23 porúch na úrovni vysokého a približne 80 porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky je zhruba 160 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia je v regiónoch hornej Nitry a Turca. Informoval o tom špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

„Najviac komplikácií nám spôsobili stromy popadané na vzdušné vedenia. Naši zamestnanci sú už od pondelňajšieho (23. 6.) večera v teréne a pracujú na obnovení dodávky elektriny,“ uviedol Gejdoš. Počas najbližších hodín sa podľa neho bude počet domácností bez elektriny zmenšovať, ale aj napriek tomu spoločnosť žiada zasiahnutých obyvateľov o trpezlivosť. Búrky sprevádzané silným vetrom spôsobili v noci z pondelka na utorok masívne výpadky dodávky elektrickej energie takmer vo všetkých regiónoch stredného Slovenska. Bez elektriny bolo v pondelok v noci takmer 50.000 domácností.

Hasiči v Trnavskom kraji zasahovali 104-krát

Hasiči v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zasahovali v súvislosti s nepriaznivým počasím celkom 104-krát. Odstraňovali popadané stromy z cestných komunikácií, vozidiel či naklonené konáre stromov, ktoré bezprostredne ohrozovali bezpečnosť premávky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

„Celkom zasahovalo 81 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 213 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Na odstraňovanie následkov nepriaznivého počasia bolo nasadených 79 kusov hasičskej techniky,“ priblížila Koštálová. Najviac zásahov - desať - absolvovali počas pondelka a v noci na utorok (24. 6.) príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Piešťanoch z hasičskej stanice v Piešťanoch a Hlohovci.

V Košickom kraji riešili hasiči popadené stromy z ciest a áut

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Košickom kraji zasahovali uplynulú noc v súvislosti s nepriaznivým počasím v 21 prípadoch. Informujú o tom na sociálnej sieti s tým, že najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov z ciest, ulíc či áut. "Najviac výjazdov zaznamenali v okrese Spišská Nová Ves - až desať výjazdov. V okrese Rožňava zasahovali pri piatich udalostiach, pri jednom výjazde v Košiciach a jednom v okrese Košice-okolie,“ uviedli s tým, že po dva výjazdy zaznamenali aj v okresoch Trebišov a Michalovce.

Hasiči Žilinského kraja zasahovali 52-krát

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou celkovo 52-krát. Výjazdy absolvovali od pondelňajšieho (23. 6.) rána do utorňajšieho rána. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov na vozovke, strechách rodinných domov, elektrickom vedení a poškodené strešné krytiny,“ uviedli hasiči. Najviac zásahov, a to sedem, mali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Martine a Turčianskych Tepliciach. Hasiči z Ružomberka mali dva výjazdy, z Dolného Kubína a Tvrdošína štyri výjazdy, z Liptovského Mikuláša dva výjazdy. Príslušníci záchrannej brigády v Žiline zasahovali raz. Na odstraňovaní následkov búrky sa podieľali i členovia DHZO z viacerých okresov Žilinského kraja. „Celkovo zasahovalo 35 príslušníkov HaZZ a 141 členov DHZO, nasadených bolo 43 kusov hasičskej techniky,“ zhrnul HaZZ.

Hasiči Nitrianskejho kraja zashovali 53-krát

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Nitrianskom kraji zasahovali v priebehu noci v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 53-krát. Odstraňovali najmä popadané stromy z cestných komunikácií, elektrických a telekomunikačných vedení, informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre.

Počas nočného vyčíňania počasia zasahovalo celkovo 67 príslušníkov HaZZ a 47 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Nasadených bolo 33 kusov hasičskej techniky. Najhoršia situácia bola v okrese Levice, kde bolo potrebných 23 zásahov hasičov. V okrese Topoľčany vykonali hasiči 13 zásahov, v okrese Nitra desať zásahov.

Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali s búrkou 30-krát

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Trenčianskom kraji zasahovali v dôsledku poveternostných podmienok od pondelňajšieho (23. 6.) večera do utorkového rána celkom 30-krát. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík.

Najviac zásahov mali hasiči zo staníc v Prievidzi a Handlovej, a to desať. Hasiči zo stanice z Nového Mesta nad Váhom zasahovali osemkrát, zo stanice v Púchove päťkrát, zo staníc v Trenčíne a Dubnici nad Váhom trikrát. Tri zásahy mali hasiči z Partizánskeho a jeden hasiči z Bánoviec nad Bebravou. Na odstraňovaní následkov počasia sa podieľali i členovia DHZO z obcí viacerých okresov Trenčianskeho kraja.

„Počas zásahov išlo o odstraňovanie popadaných, respektíve naklonených stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku, ako aj zabezpečenie uvoľnených plechov na strechách,“ opísal Petrík. Celkom pri týchto udalostiach podľa neho zasahovalo 61 príslušníkov HaZZ a 133 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, pričom bolo nasadených spolu 60 kusov hasičskej techniky.

