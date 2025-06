Opitý vodič sa ocitol v protismere: Prešiel neuveriteľných 22 kilometrov, policajti zverejnili VIDEO

Opitý vodič prešiel po rýchlostnej ceste 22 kilometrov v protismere (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Opitý vodič prešiel po rýchlostnej ceste 22 kilometrov v protismere (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Hliadka, ktorá vozidlo spozorovala, vošla protiidúcej Toyote Corolle do cesty, čím prinútila 51-ročného vodiča zastaviť. Podrobila ho dychovej skúške, pri ktorej nafúkal 2,48 promile alkoholu. Svoju jazdu vysvetľoval tým, že chcel ísť do Trnavy a do protismeru ho zaviedla navigácia.

Celú jazdu opitého vodiča zachytil kamerový systém správcu komunikácie. Podľa videozáznamu vyšiel vodič v protismere na diaľnicu. Bezprostredne potom išli v riadnom smere vedľa seba nákladné a osobné auto. Len duchaprítomnosť vodičov týchto dvoch vozidiel, ktorí sa vyhli protiidúcej Toyote, zabránila zrážke.