Zmrzlina, festivaly, ale aj dovolenka: Za mnohé symboly leta si výrazne priplatíme! TOTO je však premiant

Inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v máji 2025 zintenzívnila svoj rast. V medziročnom porovnaní dosiahla hodnotu 4,3 % a v medzimesačnom porovnaní 0,5 %. Medziročná harmonizovaná inflácia v SR bola vyššia ako hodnota zaznamenaná v rámci národnej metodiky, ktorá dosiahla 4,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ceny sa v medziročnom porovnaní zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 0,1 % v odbore doprava do 10,2 % v odbore vzdelávanie.

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v 9 z 12 odborov, najvýraznejší vplyv malo zdražovanie v odbore potraviny a nealkoholické nápoje o 1,3 %. Naopak, pokles cien v odbore doprava o 1,2 % významnejšie prispel k zmierneniu rastu harmonizovanej medzimesačnej inflácie. Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie (za obdobie jún 2024 až máj 2025 voči obdobiu jún 2023 až máj 2024) dosiahla hodnotu 3,6 %.

Podľa analytikov to však nie je jediná inflácia, ktorá ovplyvňuje naše životy. S príchodom prázdnin, teplých dní a koncom školského roka rastú aj ceny tzv. symbolov leta. Kým vidina oddychu po náročnom pracovnom roku donedávna bola pozitívna, pri pohľade na ostatný cenový vývoj však radosť z dní ničnerobenia, môže mierne ochladnúť. Môže za to takzvaná "letná inflácia", ktorá tento rok ukrojí z rodinných rozpočtov viac, než vlani.

Podľa analytika Tomáša Boháčka z 365.bank sa Slovákom predraží ako oddych pri Jadrane, tak aj výlet do Tatier, alebo len návšteva miestneho kúpaliska. "Zatiaľ, čo posledné údaje celkovej inflácie tesne pred začiatkom leta poukazujú na rast cenovej hladiny o 4,1 %, resp. 4,3 % pri porovnateľnom celoeurópskom indexe, špecifický kôš tovarov a služieb, ktoré neodmysliteľne patria k letu, vykazuje vlastnú, o niečo strmšiu cenovú dynamiku. Od opaľovacích krémov, cez vstupenky na kúpaliská až po vytúženú dovolenku pri mori –všade si budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka," upozornil Boháček.

Čo zdraželo najviac?

Ako vysvetlil, podľa ich porovnaní priemerných cien letných produktov a služieb z leta 2024 s júnom 2025, je zjavný výrazný medziročný nárast cien takmer vo všetkých kategóriách, čo viedlo k celkovému zdraženiu „letného cenového koša“ o výrazných 8,5 %. Najviac pritom pocítime vyššie ceny v prípade vodného melóna, a to o 18,2 percenta, ale aj letného menu v reštaurácii, a to o 16 percent. Súvisí to so zdražovaním a inflačným tlakom v segmente potravín.

Porovnanie priemerných cien vybraných položiek v lete 2024 a pred začiatkom tohtoročnej letnej sezóny v júni 2025 (Zdroj: 365 bank)

"Výrazne si priplatíme aj za voľnočasové aktivity ako vstup na kúpalisko či letný festival (obe +12,5 %), čo naznačuje rastúce prevádzkové náklady. Hoci pohonné hmoty (benzín 95) ako jediná položka zlacneli o 4,5 %, tento pokles len čiastočne kompenzuje zvyšujúce sa náklady na dopravu, keďže celkové výdavky na letné dovolenky (či už pri mori alebo na horách) taktiež vzrástli o 8,2 %, respektíve 7,6 %. Z údajov vyplýva, že spotrebitelia sa v lete 2025 budú musieť pripraviť na citeľne vyššie výdavky na typické sezónne tovary a služby. Zaujímavosťou je, že zdražie aj letná dovolenka doma (+7,6 %), a to napriek nižšej selektívnej sadzbe DPH na ubytovanie v platnosti od začiatku roka," upozornil Boháček s tým, že najvýraznejší percentuálny skok bude pre Slovákov citeľný pri vstupoch na kúpaliská a akvaparkov. A to z dôvodu, že sa v ich prípade kombinujú vysoké náklady na energie, vodu či personál. V prípade zdraženia zmrzliny či nápojov na terase o 10 percent sú hlavným dôvodom vyššie mzdové a prevádzkové náklady v gastronómii.

"Pri nápojoch s vyšším obsahom cukru sa prejavuje najmä daň zo sladených nápojov, ktorá u nás predražuje pohár nealka v priemere o 5 % nad ceny v Rakúsku. Pri dovolenkových balíkoch, či už pri mori alebo na horách, sa prejavuje kombinácia drahších ubytovacích a stravovacích služieb. Zahraničné destinácie ako Chorvátsko taktiež zápasia s vlastnou infláciou, čo sa premieta do cien, ktoré platia slovenskí turisti. Naopak, najmenej zdraželi hmotné produkty ako opaľovacie krémy a slnečné okuliare, kde je väčšia konkurencia a ich cena viac závisí od výrobných nákladov a logistiky než od sezónnej pracovnej sily," uviedol analytik.

Prečo je leto stále drahšie?

To, prečo je leto stále drahšie, súvisí podľa Boháčka s niekoľkými kľúčovými faktormi. Na Slovensku máme piatu najvyššiu infláciu z krajín Európskej únie, a to predovšetkým v dôsledku rastu nepriamych daní a z dôvodu nárastu podnikových nákladov z titulu transakčnej dane, ktoré sú prenášané do koncových cien spotrebiteľov. "V porovnaní s aprílom, tesne pred letom ceny zrýchlili ovplyvnené aj doznievaním efektu zľavneného tovaru v období Veľkej noci, najmä potravín. Očakávame, že medziročne bude u nás inflácia naďalej rásť, keďže porovnávacia základňa minulého roka bola nižšia, čo bude udržiavať vyššie ceny aj počas celého leta u nás," vysvetlil.

Aj keď je inflácia aj v ďalších krajinách, nie je taká dynamická, ako na Slovensku. Kým na Slovensku je letná inflácia na úrovni 8,5 percenta, v Maďarsku a Poľsku to je o takmer 3 percentná menej (5,7 a 5,6 percenta). Ba čo viac, v Česku a Rakúsku je ešte nižšia, na úrovni 3,7 a 2,3 percenta. Má to však aj svoje ale. "Letný kôš v Rakúsku zostáva absolútne najdrahší, zatiaľ čo v Maďarsku a v Poľsku je najlacnejší a našinec by tam aj tento rok dokázal usporiť minimálne 200 EUR," uviedol Boháček.

Letný cenový kôš v okolitých krajinách (Zdroj: 365 bank)

Dá sa vôbec ušetriť?

Hoci je cenový rast vybraných letných produktov a služieb dosť silný, stále existujú „finty“ ako si užiť leto aj pri nižšom rozpočte. Podľa odborníka je najdôležitejšie plánovať vopred a porovnávať ponuky. "Pri dovolenkách môžu pomôcť zľavy za skorý nákup so vzdialenejším termínom (first minute), alebo naopak čakanie na posledné možné dostupné zájazdy, alebo hotelové izby (last minute). Flexibilita v termínoch, napríklad cestovanie mimo hlavných prázdninových týždňov, môže tiež ušetriť stovky eur a na počasí to nemusíme pocítiť v obľúbených destináciách ani na začiatku jesene. Pri jednodňových výletoch sa oplatí sledovať zľavové portály alebo rodinné balíčky, ktoré často ponúkajú výhodnejšie vstupné," poradil Boháček.

Ako uviedol, usporiť nám môže pomôcť aj recyklácia minuloročných „letných zásob“, čo je zároveň aj ekologickým riešením. Zároveň treba využiť všetky dostupné zľavy, vouchery a cashbacky, ktoré mnoho predajcov a prevádzkovateľov ponúka. Nafukovací bazén, gril, alebo okuliare vieme využiť aj z minulého roka a hoci mohli už modely vyjsť z módy, dosiahnutú úsporu vieme pretaviť do nových zážitkov, ktoré si tak vieme dopriať my a naša rodina každý rok. "Jedno je však isté – tohtoročné leto bude pre naše peňaženky opäť o niečo náročnejšie. Príprava a vytvorenie si finančnej rezervy na letné aktivity v predstihu, nám však môžu pomôcť užiť si aj toto leto podľa predstáv," uzavrel.