Ďalšie dobré správy pre veľkú skupinu ľudí: Bude sa zvyšovať dôležitý príspevok! TOTO sú nové sumy

„Bez vytvorenia právnych predpokladov medziročným zvýšením výšky tohto finančného príspevku nemožno zabezpečiť stabilizáciu zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je nesporne spojená so zvýšením úrovne ich odmeňovania,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

Výška príspevku na mesiac na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb je naviazaná na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2025, čo je mesačne 816 eur. Mesačný príspevok na osobu by sa mal pri pobytovej starostlivosti pohybovať od 204 do 898 eur a pri ambulantnej od 136 do 599 eur, a to podľa stupňa odkázanosti. V prípade zariadení krízovej intervencie, ako sú nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania, pôjde o mesačný príspevok 408 eur na jedno miesto na osobu, čo predstavuje ročne 4896 eur.

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026, pričom bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, a to konkrétne na rozpočtové výdavky MPSVR v celkovej výške 36,6 milióna eur. Ide podľa rezortu práce o medziročné zvýšenie o takmer 10,7 milióna eur.