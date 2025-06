Minulé leto najviac lákala trasa do dvoch miest: Precestujte Slovensko s jedným lístkom aj vy

Precestujte Slovensko vlakom s jedným lístkom od ZSSK (Zdroj: ZSSK)

Máte desiatky možností a tipov. Stačí si iba vybrať, čo vás láka a krajinu môžete precestovať doslova od Tatier k Dunaju. To všetko s jedným lístkom.

Využite špeciálnu ponuku od ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) znovu prináša letnú ponuku celosieťových lístkov SLOVAK, vďaka ktorej môžu cestujúci pohodlne objavovať Slovensko vlakom počas letných prázdnin od 1. júla do 31. augusta. Lístky sú dostupné v týždennom a mesačnom variante a platia vo všetkých vlakoch ZSSK na Slovensku v 2. vozňovej triede. Zakúpiť si ich možno už od júna online cez aplikáciu Ideme vlakom, e-shope ZSSK alebo v ktoromkoľvek predajnom mieste ZSSK.

Minulé leto lákal najviac Trenčín a Košice

Lístky SLOVAK ponúkajú ideálnu príležitosť pre spoznávanie zákutí Slovenska. Počas minulého leta bola najvyťaženejšou linkou v regionálnej doprave trasa Bratislava – Trenčín. V rámci diaľkovej bodovala najviac linka Bratislava – Košice. Vy však môžete precestovať celé Slovensko, pretože je k dispozícii široká sieť vlakových spojení.

Pár tipov na výlety po Slovensku: Trenčín - navštívte Trenčiansky hrad z 11. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a dominantou celého Stredného považia.

navštívte Trenčiansky hrad z 11. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a dominantou celého Stredného považia. Košice - Dóm svätej Alžbety vás očarí na prvý pohľad. Ide o najväčší kostol na Slovensku s kapacitou vyše päťtisíc ľudí.

Dóm svätej Alžbety vás očarí na prvý pohľad. Ide o najväčší kostol na Slovensku s kapacitou vyše päťtisíc ľudí. Vysoké Tatry - so ZSSK sa dostanete aj do Vysokých Tatier, vychutnajte si turistiku či krásne výhľady priamo na Štrbskom plese. Oplatí sa vidieť aj Tatranskú Lomnicu alebo Starý Smokovec.

so ZSSK sa dostanete aj do Vysokých Tatier, vychutnajte si turistiku či krásne výhľady priamo na Štrbskom plese. Oplatí sa vidieť aj Tatranskú Lomnicu alebo Starý Smokovec. Bratislava - spoznať hlavné mesto Slovenska by mal každý Slovák. Bratislavský hrad, Staré Mesto či Slavín musia byť povinné zastávky.

spoznať hlavné mesto Slovenska by mal každý Slovák. Bratislavský hrad, Staré Mesto či Slavín musia byť povinné zastávky. Levoča - rezbár Majster Pavol z Levoče sa preslávil najvyšším dreveným oltárom na svete v Bazilike svätého Jakuba.

rezbár Majster Pavol z Levoče sa preslávil najvyšším dreveným oltárom na svete v Bazilike svätého Jakuba. Bojnický či Zvolenský zámok - kúsok histórie a k tomu nádherný pohľad na unikátne stavby vám prinesú skutočný zážitok.

Využite aj lístky JUNIOR či KLASIK

Teraz si môžete zakúpiť aj špeciálne letné lístky SLOVAK JUNIOR (pre osoby do 26 rokov za 29 eur s platnosťou 31 dní) a SLOVAK KLASIK (pre osoby od 26 rokov za 49 eur s platnosťou 31 dní). Sú to produkty určené výlučne pre držiteľov ročných preukazov JUNIOR a KLASIK. Práve preukaz je základom, na ktorý sa viaže možnosť kúpiť letný mesačný lístok. Cestovať po Slovensku tak môžete doslova od rána do večera. Všetky informácie o letnej ponuke lístkov SLOVAK nájdete TU!

Oplatí sa aj celoročný preukaz

Ak vás vlaková doprava osloví, pre pravidelné cestovanie sú vhodné preukazy JUNIOR (pre osoby do 26 rokov za 15 eur s platnosťou na rok) a KLASIK (pre osoby od 26 rokov za 39 eur s platnosťou na rok). Získate s nimi množstvo benefitov. Je to napríklad zľava približne 25 % z obyčajného cestovného v 2. a v 1. vozňovej triede.

Okrem toho zľava platí aj vo vlakoch EuroCity (EC) s príplatkom 1 euro. Vydať sa tak môžete aj do Prahy, Budapešti, Brna, Ostravy, Viedne či Varšavy. Zľavnené jednorazové a časové cestovné platí aj na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice.

Ďalšie zľavy u takmer 50 partnerov

Cestovanie s celosieťovými lístkami JUNIOR a KLASIK prináša ďalšie výhody. Držitelia vybraných lístkov a preukazov ZSSK získavajú zľavy u takmer 50 partnerov po celom Slovensku – na vstupy do múzeí, atrakcií, akvaparkov, ubytovanie, reštaurácie, kúpele či iné služby. A to sa oplatí využiť.

V súčasnosti máte na výber tri druhy letných lístkov: SLOVAK TÝŽDEŇ za 29 eur (platnosť 7 dní) pre platiacich cestujúcich.

za 29 eur (platnosť 7 dní) pre platiacich cestujúcich. SLOVAK KLASIK 26+ za 49 eur (platnosť 31 dní): držitelia preukazu KLASIK od 26 rokov.

26+ za 49 eur (platnosť 31 dní): držitelia preukazu KLASIK od 26 rokov. SLOVAK JUNIOR -26 za 29 eur(platnosť 31 dní): držitelia preukazu JUNIOR do 26 rokov.

