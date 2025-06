Zmenu Ústavy SR rieši aj EÚ, Susko o ich komunikácii mlčí: Kolíková zverejnila LIST od eurokomisára a VARUJE

Komisára Európskej komisie pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michael McGrath vyjadril v súvislosti s vládnou novelou Ústavy SR obavy (Zdroj: Getty Images, SITA/AP Photo/Omar Havana, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že vládna novela Ústavy SR neohrozuje medzinárodné záväzky Slovenska. Eurokomisár pre spravodlivosť Michael McGrath však vyjadril obavy o prednosti európskeho práva vo vzťahu k navrhovaným zmenám. Upozornila na to exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), podľa ktorej je schválenie novely cesta na odchod z EÚ.

Parlament diskutuje o vládnej novele Ústavy SR, podľa ktorej sa do Ústavy SR majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. O novele sa má hlasovať o 17.00 h.

Podľa Suska eurokomisia vyjadrila obavy, no bez podrobností

Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) novela nehovorí nič o prednosti ústavy alebo našich zákonov nad medzinárodným právom alebo právom Európskej únie. "Sme a budeme viazaní článkom ústavy, ktorý ustanovuje, že Slovensko uznáva a dodržiava svoje medzinárodné záväzky," skonštatoval Susko.

Boris Susko počas prejavu v NR SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Poslanci sa ho však pýtali na obsah listu komisára Európskej komisie pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michaela McGratha. Susko reagoval, že komunikácia s eurokomisárom je dôverná, preto ju nemôže zverejniť. Priblížil však, že eurokomisár v liste vyjadruje obavu o prednosti európskeho práva vo vzťahu k navrhovanej novelizácii, no nenapísal podrobnosti. Takisto v ňom podľa Suska vyjadruje nádej, že novela ústavy sa schváli tak, aby bola v súlade s právom EÚ. To sa podľa ministra aj deje. Susko odmietol, že by novela slovenskej ústavy bola prvým krokom k vystúpeniu z EÚ alebo príklonom k Rusku. Opozícia podľa neho reaguje jednostranne.

Kolíková kontaktovala McGratha, zverejnila jeho list

Bývalá ministerka spravodlivosti a opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) sa rozhodla kontaktovať eurokomisára, pretože minister Susko podľa jej slov nebol ochodný transparentne informovať poslancov NR SR o postoji Európskej komisie k Ficovej zmene ústavy.

Strana SaS reaguje na aktuálnu politickú situáciu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Eurokomisár pre spravodlivosť v liste, ktorý Kolíková zverejnila na sociálnej sieti, podľa poslankyne jasne uviedol obavy komisie, že zmena ústavy znamená porušenie európskeho práva pre popretie princípu jeho zvrchovanosti nad národným právom.vyhlásila Kolíková v súvislosti s novelou.

McGrath v liste píše, že eurokomisia viedla v posledných mesiacoch intentenzívny dialóg so slovenskou vládou o týchto návrhoch ústavných zmien. "V tejto súvislosti a po dôkladnom preskúmaní návrhu zmien sa Európska komisia jasne vyslovila slovenským úradom, že navrhovaná novela ústavy v článku 7 ods. 6 a ods. 7, tak ako bola prijatá v prvom čítaní 9. apríla 2025, vyvoláva obavy v spojitosti s princípmi nadradenosti európskeho práva," píše McGrath.

Keďže minister spravodlivosti B. Susko nebol ochotný transparentne informovať poslancov NR SR o postoji Európskej... Posted by Mária Kolíková on Tuesday, June 17, 2025

"Komisia dôrazne vyzvala slovenské orgány, aby zohľadnili jej obavy s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť prijaté v prebiehajúcom legislatívnom procese, boli v súlade s právom EÚ," dodal na záver listu McGrath.