Advokát Para dostal zákazky od štátu! Po kritike opozície svoju prácu bráni: TAKTO štátu ušetril 4 milióny eur

Marek Para (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Advokátska kancelária poradcu premiéra a advokáta známeho z medializovaných káuz Mareka Paru má podpísané zákazky so štátom. Upozorňuje na to nielen opozícia, ale aj nadácia Zastavme korupciu, pričom poukazujú najmä na zmluvu, ktorú s Parom podpísalo ministerstvo pôdohospodárstva na čele s Richardom Takáčom (Smer-SSD). Známy právnik sa však bráni tým, že v danom spore na rozdiel od predošlého advokáta z čias OĽANO uspel a štátu tak ušetril 4 milióny eur.

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) ešte začiatkom apríla informovala, že podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad na preverenie hospodárnosti a efektívnosti zmlúv v oblasti poradenských aj právnických služieb, ktoré uzatvoril minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Minister pôdohospodárstva podľa nej opakovane uzatvára pre štát nevýhodné zmluvy. Príkladom mala byť zmluva za 221 000 eur na právne služby s advokátskou kanceláriou Mareka Paru, ktorý je aj poradcom premiéra Roberta Fica (Smer-SSD).

Na zákazky pre advokátsku kanceláriu Mareka Paru upozornila neskôr aj nadácia zastavme korupciu. „Do prvej dvadsiatky právnikov, ktorí od 1. januára 2024 podpísali zmluvy so štátnou a verejnou správou sa pomedzi veľké medzinárodné firmy, ktoré zastupujú štát v sporoch, dostala aj spoločnosť PARA, advokáti, s.r.o. Celková hodnota podpísaných zmlúv je takmer tristo tisíc eur,“ uviedla nadácia. Okrem ministerstva pôdohospodárstva spomenuli aj služby, ktoré Para poskytuje napríklad štátnemu podniku Letové prevádzkové služby či štátnu Spoločnosť pre skladovanie.

Para tvrdí, že štátu ušetril 4 milióny eur

Advokát Marek Para však svoju prácu pre štát bráni. „Niekedy v januári 2024 som bol ako poradca pán premiéra, ktorému veľmi záleží na transparentnom nakladaní s finančnými zdrojmi SR, konfrontovaný s otázkou, akým spôsobom sa účtujú jednotlivé právne služby. Následne som bol konfrontovaný s konkrétnym problémom, na ktorý sme dávali právny audit,“ vysvetlil, ako sa k spomínanej zákazke dostal.

Išlo o prípad, v ktorom štátny podnik Lesy SR prehral spor, ktorý sa dal podľa Paru vyhrať. „Predchádzajúci advokát z čias OĽANO nevyužil všetky opravné prostriedky a túto kauzu prehral,“ uviedol s tým, že daný advokát podľa jeho slov dal aj negatívne stanovisko k tomu, aké nároky si uplatňovala protistrana. „Tie nároky boli vo výške 4 milióny eur,“ povedal Para, ktorý bol presvedčený, že on v prípade uspieť dokáže a preto podľa svojich slov dostal v tejto zákazke aj dôveru.

Výsledkom je aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu SR. „Nálezom ÚS tie rozhodnutia o priznaných trovách, teda o tých 4 miliónov eur, zvrátil,“ informoval Para o úspechu. „Čo je ale podstatné je, že tie náklady, ktoré boli účtované protistranou, boli na úrovni 50-tisíc eur za jeden úkon, teda jednu účasť na hlavnom pojednávaní. 12-tisíc eur sa účtovalo iba za odročenie hlavného pojednávania, trovy boli účtované absolútne netransparentne a zároveň bolo ignorované iné rozhodnutie ÚS SR, z ktorého sme v našej kancelárii vychádzali a ktoré konštatovalo akúsi potrebu zastropovania trov obhajoby tak, aby tá protistrana nebola vystavená nejakým likvidačným následkom a zároveň vychádzali z praxe v Nemecku a Rakúsku,“ povedal. „Ak by sme to nechali tak, ako ten advokát OĽANO, bol by štát v mínuse 4 milióny eur,“ dodal.

Para tiež kritizoval opozičných poslancov Veroniku Remišovú (Za ľudí) a Jána Hargaša (PS) za ich útoky na stranu Smer-SSD a ministra Richrada Takáča. Uviedol tiež, že jeho advokátska kancelária bola ministerstvom zazmluvnená ešte predtým, ako sa začal riešiť tzv. kauza haciendy.

Poslanec PS Ján Hargaš totiž tvrdí, že Takáčov rezort podpísal s advokátskou kanceláriou Mareka Paru rámcovú dohodu na viac ako 200-tisíc eur, pričom si všimol, že „predmetom zmluvy je zastupovanie ministerstva v budúcich právnych sporoch a podpísali ju šesť dní po tom, ako prepukla kauza s haciendami pre ľudí blízkych Smeru.“