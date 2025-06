MIMORIADNE Slovensko chystá evakuačný let z Jordánska! Na palubu zoberieme aj Čechov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Slovensko ponúka českým občanom v Jordánsku a Izraeli miesta v pondelkovom evakuačnom lete z jordánskeho Ammánu do Bratislavy. Záujemcovia majú kontaktovať české veľvyslanectvo v Tel Avive do dnešných 13.00 h miestneho času (12.00 h SELČ). ČTK to dnes povedal hovorca českého ministerstva zahraničia Daniel Drake. Česká diplomacia dnes tiež v novom odporúčaní varovala pred cestami do Izraela v nasledujúcich dňoch. Na opustenie Iránu vyzvalo MZV českých občanov už v piatok.