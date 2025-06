Nikto si nič nevšimol?! Emu (11) poslali lekári domov, potom prišiel ŠOK: Urgentný telefonát z nemocnice a operácia

(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Pre portál tvnoviny.sk, ktorý o téme informoval ako prvý, prehovoril otec dievčaťa. Ten uviedol, že potom, čo bola ich dcéra zranená, škola namiesto privolania prvej pomoci kontaktovala ich, že si majú po ňu prísť. Rodičia po príchode domov volali sanitku. Záchranári dorazilo takmer okamžite. „Bolo skonštatované, že o nič nejde – podľa tejto správy. Keby niečo, odkázali nás na Kramáre,“ uviedol otec.

Rodičia tak s dcérou išli do Národného ústavu detských chorôb, kde Emu vyšetrili a poslali ich domov s tým, že ide o seknutý krk a odporučili jej lieky od bolesti.

Doma sa však dievča stále sťažovalo, že ju bolí vpredu krk a zátylok hlavy. Potom prišiel zarážajúci telefonát. „Večer nám volali z nemocnice, že sa máme okamžite dostaviť do nemocnice, pretože si ešte raz pozreli röntgen a s najväčšou pravdepodobnosťou má zlomený prvý krčný stavec,“ povedal otec. Ema je momentálne v nemocnici a má podstúpiť operáciu. Kým sa sem však dostala, podľa rodičov pochybili viaceré strany.

Prečo si to nevšimli skôr?

Záchranári, ktorí boli k dievčaťu privolaní rodičmi, tvrdia, že ich nález prekvapil. „Bola poctivo vyšetrená – jej jediné ťažkosti boli veľmi atypické a nález je teda prekvapením pre nás všetkých, určite o tom budeme hovoriť, aby sme mysleli do budúcna na to, že nie len pády z výšky, ale aj takéto jemné násilie môže spôsobiť závažný stav,“ uviedol profesionálny zástupca LSE Viliam Dobiáš.

Nemocnica zasa uviedla, že na to, aby mohla informovať o dieťati, potrebuje fyzicky písomný súhlas oboch rodičov, ktoré kvôli víkendu nevedia ho prevziať. „Chcem však vyzdvihnúť, že po tom všetkom sa našiel niekto, kto si to pozrel ešte raz a začali to riešiť, takže za toto by som sa chcel poďakovať, lebo mohlo to dopadnúť aj ešte horšie,“ uzavrel Emin otec.