Opozícia kritizuje dohodu KDH s koalíciou: Zmena ústavy vyhovuje Ficovi, uviedol Dubéci

Martin Dubéci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Rokovania prebiehajú, my aktívne lobujeme, ale to, čo bude rozhodujúce, bude zrejme v utorok o 17.00 h hlasovanie, dovtedy je všetko v hre,“ povedal novinárom Dubéci. Rozhodujúcej 90-tke hlasov, ktorá je potrebná, aby novela ústavy prešla, Dubéci uverí, až keď ju uvidí na tabuli po hlasovaní. „Stále mám informácie, že nie sú úplne všetci nadšení z toho a takisto si myslím, že ani klub KDH. Ešte sa o tom diskutuje a uvidíme, čo sa tam stane,“ doplnil šéf klubu PS.

Ak by novela ústavy prešla s pomocou KDH, Dubéci zatiaľ nechce hovoriť o „tvrdých definitívnych“ záveroch v súvislosti s ďalšou spoluprácou s kresťanskými demokratmi. „Je to veľký otáznik a my aj varujeme kolegov, že bez ohľadu na to, ako my si nastavíme vzťahy, to, ako to bude vnímať verejnosť, je obava z toho, či KDH bude konať a tancovať podľa toho, ako Robert Fico píska, alebo či je to suverénna strana, ktorá dokáže prečítať tú zjavnú hru Roberta Fica na to, aby rozdeľoval opozíciu a nastavoval témy, ktoré odpútajú pozornosť od jeho problémov,“ dodal šéf klubu PS.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa predsedu PS Michala Šimečku je spolupráca so Smerom-SD na zmenách ústavy chybou. „Ficovi ide o jediné - odviesť pozornosť od vlastných zlyhaní a rozdeliť opozíciu. Skákať mu na túto udičku pomôže iba jemu a zbytočne na to doplatia všetci ostatní - tí najviac zraniteľní, ale aj všetci, ktorí si prajú zmenu. Táto novela nás ťahá preč z Európy a je to celé Ficova hra so zlým úmyslom,“ zdôraznil Šimečka s tým, že PS robí maximum, aby na túto hru opoziční partneri z KDH nepristúpili.

„Argumentujeme, presviedčame, vysvetľujeme. Robíme to dennodenne, v parlamente aj mimo neho, a budeme to robiť ešte intenzívnejšie. Ešte nič nie je uzavreté, ani hotové. Do pondelka stále zostáva niekoľko dní, stále je čas vrátiť sa z kratšej cesty a nekolaborovať s Ficom na tejto zbytočnej a nebezpečnej hre s ústavou,“ tvrdí predseda PS.

Mária Kolíkovú mrzí postoj KDH pri vládnej novele ústavy

Poslankyňu Národnej rady (NR) SR Máriu Kolíkovú (SaS) mrzí postoj opozičného KDH v otázke podpory vládnej novely Ústavy SR. Návrh považuje za protieurópsky. Podkopáva podľa nej základy demokracie a právneho štátu. Vyplýva to z jej vyjadrenia pre novinárov v parlamente v reakcii na dohodu poslancov z opozičného KDH a KÚ s koalíciou na finálnom znení novely ústavy.

Vyjadrila sa aj k pokračovaniu spolupráce s kresťanskými demokratmi v prípade, že podporia zmeny ústavy. „Po takejto zmene ústavy s národnou identitou, ktorá tu otvára brány vlastne čomukoľvek, čo bude chcieť Robert Fico (Smer-SD) zmeniť, a ide proti demokracii a vidíme uňho proste jednotlivé znaky autokracie, ktoré sa prejavujú v prejavoch a návrhoch, ktoré prináša, ja si to tiež ťažko viem predstaviť. Jednoducho KDH bude iné,“ podotkla Kolíková.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Namietala viaceré veci, ktoré sa majú v ústave zmeniť. Kritizovala napríklad zámer, aby v kultúrno-etických a hodnotových otázkach pred ústavou nemali prednosť právne záväzky EÚ či medzinárodné pakty. Zároveň informovala o tom, že s predstaviteľmi KDH v uplynulých dňoch rokoval aj zvyšok opozície. „Na poslednom rokovaní sme navrhli KDH, že si myslíme, že by sme mali prísť s dokumentom, ktorý opozíciu spája, kde sa budeme vedieť popasovať aj s týmito témami, ktoré sú takéto imanentné pre konzervatívneho voliča,“ povedala.

O novele ústavy bude parlament rokovať v pondelok (16. 6.), hlasovať sa má až v utorok (17. 6.). Na jej definitívne schválenie je potrebných 90 hlasov poslancov. Koalícia rokovala o podpore aj s opozíciou. Dohodu na finálnom znení novely mali nájsť koalícia, opoziční poslanci za KDH a poslanci pôsobiaci v Kresťanskej únii.