Ďalší PRIESKUM potvrdzuje známy trend: Hlasu dýcha na krk Republika, rušno je aj pred parlamentom

Nový prieskum politických strán je tu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,2 percenta hlasov. Za ním by skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 18,8 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.