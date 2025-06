Ochranári podali podnet pre ťažbu v Poloninách: Žiadajú preverenie ničenia biotopu bobra a urýchlenú zonáciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa ochranárov došlo použitím ťažkej techniky v katastrálnom území obce Stakčín v okrese Snina k poškodeniu vzácnej mokrade. „Došlo k odstráneniu bobrej hrádze, poškodeniu pôdy ťažkou technikou a narušeniu mokrade,“ uviedol Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les. Hrádza bola podľa nich odstránená pravdepodobne preto, že prekážala pri manipulácii s vyťaženým drevom. „Považujeme to za závažné narušenie vzácneho územia s výskytom chráneného druhu. Zásah môže byť v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny,“ upozornil Rastislav Mičaník, riaditeľ organizácie Aevis. Podľa nej ide o ďalší príklad toho, ako chýbajúca zonácia umožňuje ťažbu aj na územiach, ktoré by inak mali byť prísne chránené.

Ochranári poukazujú na to, že zonácia NP Poloniny, teda rozdelenie územia do zón s rôznym stupňom ochrany a povolenými činnosťami, sa pripravuje už niekoľko rokov, no stále nie je dokončená. „Potrebujeme kvalitnú zonáciu založenú na odborných kritériách, ktorá dôsledne ochráni najvzácnejšie časti parku vrátane bukových pralesov zapísaných v UNESCO a zároveň prispeje k udržateľnému rozvoju celého regiónu,“ skonštatoval Mičaník. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v reakcii pre TASR uviedla, že podnet poukazujúci na porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny v lokalite Chotinka v NP Poloniny jej zatiaľ nebol doručený.