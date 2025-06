Taraba s Eštokom likvidujú v Strážskom po 40 rokoch toxický odpad

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Podľa vicepremiéra Tarabu je kľúčové, že chemikálie z podniku v Strážskom sa nielen preskladnia, ale aj odborne a ekologicky spracujú v špecializovanom zariadení vo Viedni, čo vyplýva z úspešne vysúťaženého tendra na odstránenie jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. „Takmer polstoročie s týmto toxickým odpadom nevedel nikto nič urobiť. Každý minister prišiel do Strážskeho odfotiť sa, ale nakoniec sa nikdy nič zásadné neudialo. Až za nášho prispenia sme dospeli k historickému míľniku,” podčiarkol Taraba.

Šéf envirorezortu zároveň dodal, že envirozáťaž Chemko Strážske je dôkaz zlyhania štátu aj skutočnosti, že na Slovensku nemáme vybudovanú základnú infraštruktúru s kapacitami na spracovanie nebezpečného odpadu. „Je to vizitka všetkých environmentalistov, ktorí sa za tento stav zasadili, a prečo dnes tento odpad musíme vyvážať do Rakúska. Je záujmom Slovenska čo najrýchlejšie dostavať spracovateľské kapacity. Neviem si prestaviť, aký krik by spustili environmentalisti a opozičnú politici, ak by sme tieto PCB látky spaľovali v Bratislave a nie vo Viedni. Je to len vizitka neodbornej debaty, ktorá sa na Slovensku roky pestuje,” zdôraznil Taraba.

Odpad zo Strážskeho bude oddnes prevážaný postupne v 35 kamiónoch za prísnych bezpečnostných podmienok, doprevádzaný policajnými vozidlami. Na zneškodnenie sudov s obsahom PCB v areáli Chemko Strážske vyhlásil Tarabov rezort verejné obstarávanie vo februári minulého roka. Vyhlásenie tendra bolo výsledkom aktívnej a otvorenej spolupráce Ministerstva životného prostredia SR s Ministerstvom vnútra SR, osobitne so sekciou krízového riadenia aj Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany Jasov. „Ďakujem všetkým záchranným zložkám a kolegom, ktorí vykonávali správu a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami a naďalej vykonávajú ďalšie mimoriadne náročné práce. Rezort vnútra opäť potvrdzuje, že jeho zložky vedia perfektne a efektívne kooperovať pri odstraňovaní environmentálnych záťaží,“ povedal minister vnútra Šutaj Eštok.

Eštok dodal, že likvidácia PCB látok z Chemka Strážske je jasným signálom, že vláde záleží na zdraví občanov a ochrane životného prostredia. „Je to však len začiatok dlhej cesty. Musíme pokračovať v odstraňovaní ďalších environmentálnych záťaží a predchádzať vzniku nových. Preto vyzývam všetkých, aby sme spoločne pracovali na tom, aby bolo Slovensko bezpečnou a zdravou krajinou pre nás a pre budúce generácie,“ uzavrel Šutaj Eštok.

Taraba rieši komplexne aj ďalšie lokality s chemickým znečistením na východnom Slovensku. Aktuálne prebiehajú trhové konzultácie na zneškodnenie nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň v areáli Chemko Strážske. Ide o zneškodnenie približne 5 000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB. Rovnako tak pokračujú práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality Chemko Strážske.