AKTUÁLNE Východ Slovenska zasiahli búrky! VIDEO Silný vietor lámal stromy, niektoré cesty sú neprejazdné

(Zdroj: Repro foto/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Cecília T. P., SHMÚ)

BRATISLAVA - Po slnečnej i búrlivej sobote v nedeľu na západe Slovenska výdatne prší. Na východe krajiny si síce ešte ľudia užívajú slnečné počasie, no zmeniť dnes to majú búrky, ktoré môžu opäť priniesť aj krúpy.

Aktualizované 18:08 Po búrke ostala v mestskej štvrti Boščice v Parchovanoch spúšť, silný vietor lámal stromy.

Aktualizované 18:05 V Humennom malo spadnúť v priebehu niekoľkých minút takmer 17 mm zrážok.

Aktualizované 18:00 Silné búrky, ktoré zasiahli východ Slovenska, spôsobili aj výpadky elektriny. Už po 16. hodine udrela silná búrka priamo v Košiciach, kde intenzívne zrážky a silný nárazový vietor spôsobili škody na viacerých miestach. Voda zaplavila niektoré komunikácie. Pri nemocnici v košickej mestskej časti Šaca strhol silný vietor strom, ktorý spadol na cestu.

Aktualizované 17:30 Počasie spôsobuje problémy aj v doprave. Medzi Valalikmi a Košicami popadali na cestu stromy, informovala Zelená vlna STVR. Úsek je podľa vodičov neprejazdný. Popadané konáre sú hlásené aj medzi Dargovom a Bačkovom.

Aktualizované 17:25 Na viacerých miestach už vietor láme konáre a v niektorých prípadoch aj celé stromy, informuje iMeteo.sk Hasiči zasahujú pri viacerých udalostiach a to najmä v okresoch Trebišov a Michalovce. "Táto supercela sa pohybuje presne po čiare studeného frontu, čo jej umožňuje čerpať energiu z kontrastu medzi teplým a chladným vzduchom. Na sprievodnej teplotnej mape je možné pozorovať ostré rozhranie medzi teplým vzduchom nad Zemplínom a chladnejším vzduchom západne od frontu," píše portál.

Aktualizované 17:20 Cez Zemplín postupuje aktuálne pás búrok smerom na severovýchod. Najjužnejšia búrka má supercelárne črty. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. „Zaznamenali sme pri nej nárazy vetra nad 80 kilometrov za hodinu, prívalový dážď a môže priniesť aj väčšie krúpy,“ podotýka SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Pre viaceré okresy Prešovského a Košického kraja platia aktuálne výstrahy prvého a druhého stupňa pred búrkami.

(Zdroj: SHMÚ)

Pre okresy Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Humenné (horná časť povodia Bodrogu), ako aj Michalovce, Sobrance, Trebišov bez Roňavy a Trebišov - Roňava (dolná časť povodia Bodrogu) platia zároveň hydrologické výstrahy prvého stupňa pred prívalovou povodňou.

(Zdroj: SHMÚ)

Upršané počasie na západe, búrky na východe SR

Na západe Slovenska sa po sobotných búrkach ochladilo a prevláda upršané počasie. Počasie totiž ovplyvňuje studený front. Ten prináša do západných častí nášho územia pomerne výrazný dážď, ktorý by mal pretrvávať až do večerných hodín. Spadnúť by mohlo 10 až 15 mm zrážok, píše iMeteo.sk.

Vo východnej časti nášho územia pritom ešte panuje letné počasie, ktoré však už popoludní môžu pokaziť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre východnú časť Slovenska výstrahu prvého stupňa. "S búrkami môžu byť spojené prudké lejaky, krúpy i nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornili meteorológovia.

(Zdroj: SHMÚ)

"Najvyššia pravdepodobnosť výskytu búrok je v krajných severných a východných okresoch, kde by ojedinele mohla vzniknúť aj silnejšia, možno až supercelárna búrka," upozorňuje portal. Dodáva však, že riziko búrok existuje prakticky v celom Prešovskom a v Košickom kraji. Búrky by sa mohli vyskytovať až do neskorších večerných hodín.

Najsilnejšie búrky by mali prísť v nedeľu večer (Zdroj: Počasie & Radar)