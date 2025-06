Máme znalosti a infraštruktúru na zavádzanie nových jadrových technológií, tvrdí Saková

Denisa Saková (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko má znalosti aj infraštruktúru, aby sa mohlo stať centrom zavádzania inovatívnych jadrových technológií dôležitých pre celú EÚ. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v súvislosti s pracovnou návštevou Talianska a podpisom zmluvy o vzniku spoločného slovensko-talianskeho podniku Centrum pre vývoj využitia vyhoreného jadrového paliva (CVP). Podnik má pracovať na vývoji a nasadení pokročilého modulárneho reaktora chladeného tekutým olovom a schopného viacnásobne využiť vyhoreté jadrové palivo. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o tom informovalo v stredu.

„Máme know-how aj infraštruktúru na to, aby sme sa stali centrom vývoja a zavádzania týchto technológií, ktoré sú dôležité pre celú Európsku úniu. Téma vývoja a distribúcie jadrového paliva navyše bude jednou zo zásadných otázok budúcnosti, najmä s ohľadom na negatívne následky, ktoré so sebou prináša navrhovaný plán EÚ ukončiť dovoz energonosičov z Ruskej federácie,“ uviedla Saková. CVP je spoločným projektom výskumno-developerskej spoločnosti NewCleo a slovenských partnerov VUJE a Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS). Spoločnosť CVP s 51 % zastúpením SR prostredníctvom JAVYS sa zameria na vývoj a nasadenie inovatívnych modulárnych reaktorov štvrtej generácie (AMR) na Slovensku. Prvú fázu projektu, a to štúdiu realizovateľnosti, bude podľa rezortu hospodárstva financovať výlučne spoločnosť NewCleo.

„Nielen talianska vláda pochopila to, čo Slovensko hovorí už dlho - že zelená tranzícia a dekarbonizácia nesmú viesť k ohrozeniu európskej konkurencieschopnosti. Práve vďaka jadrovým elektrárňam patrí Slovensko medzi krajiny s jedným z najčistejších energetických mixov na svete. Vďaka našim bohatým znalostiam v rámci vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom je navyše JAVYS pripravený poskytnúť skúsenosti s prípravou na realizáciu talianskeho národného úložiska,“ doplnila ministerka.