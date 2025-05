Boris Susko odmieta kritiku Márie Kolíkovej v súvislosti s disciplinárnymi senátmi

Boris Susko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Dnes je systém disciplinárnych konaní nastavený tak, že je jednostupňový a týka sa nielen sudcov, ale aj prokurátorov, notárov a exekútorov. Ak disciplinárny senát rozhodne o uložení disciplinárneho trestu, s jednou výnimkou, ak ide o zbavenie funkcie, tak v ostatných prípadoch sa títo sudcovia alebo aj prokurátori, notári alebo exekútori nemôžu odvolať, nemôžu dať preskúmať toto rozhodnutie jedného jediného senátu, ktorý rozhoduje sám v jednom stupni,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Susko.

Minister Susko reaguje na návrhy zákonov predložené v parlamente (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tento systém je podľa ministra nespravodlivý a nesprávny. Odmieta Kolíkovej tvrdenia, že sudcovia sa môžu cítiť bezpečne. „Podľa našich poznatkov a informácií sa bezpečne cítiť určite nemôžu, keďže sa nemôžu ani brániť. Exministerka hovorí o kladive na sudcov, no práve to, čo ona zaviedla v rámci správneho súdnictva tým, že zriadila Najvyšší správny súd a disciplinárne konania na správnom súde urobila jednostupňovými, je kladivo na sudcov,“ myslí si minister. „A keď je niekto nepohodlný, v jednom stupni ho odsúdia a keď im to nevyhovuje, oslobodia ho bez toho, aby sa mohol niekto odvolať,“ dodal.

Podľa návrhu budú členmi disciplinárnych senátov

Susko priblížil, že podľa návrhu budú členmi disciplinárnych senátov aj sudcovia, respektíve prokurátori, notári alebo exekútori ako prísediaci v senátoch „či už zo všeobecných súdov alebo z prokuratúry alebo z notárskej komory alebo z exekútorskej komory“. Ide podľa neho o ľudí, ktorí poznajú systém a vedia vyhodnotiť, či sa niekto dopustil disciplinárneho previnenia. „A kto iný má byť zapojený do vytvárania databáz, z ktorých sa budú vyberať takýto sudcovia, ak nie samotná Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity?“ pýta sa minister.

Kolíková tvrdí, že minister ide zobrať kompetencie Najvyššiemu správnemu súdu (NSS) SR a dať ich do rúk súdnej rade. Tú tvoria sudcovia, ktorí budú podľa nej súdiť svojich vlastných kolegov. O tom, či sa sudca previnil alebo nie, rozhoduje v súčasnosti NSS SR. Rezort spravodlivosti chce návrhom novely zákona o sudcoch a prísediacich zobrať podľa Kolíkovej NSS veľkú časť tejto kompetencie a odovzdať ju súdnej rade. Tá určí, ktorí sudcovia budú v disciplinárnych senátoch. Poslanci v piatok prerokovali v prvom čítaní návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého by Súdna rada SR ako kolektívny orgán mohla podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu.