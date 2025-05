Prokurátorská rada vyzýva na zdržanlivosť pri hodnotení rozhodnutí prokurátorov

(Zdroj: Getty Images)

„Prokurátorská rada vo všeobecnosti považuje verejnú polemiku o rozhodnutiach a postupoch prokurátorov za legitímnu súčasť správy veci verejných v spoločnosti, apeluje však na to, aby v záujme celej spoločnosti bola prípadná kritika vedená vecne, bez osobných útokov na konkrétnych prokurátorov a prokurátorky a rešpektujúc ich rozhodovaciu činnosť,“ zdôrazňuje prokurátorská rada. Nerešpektovanie takého prístupu zo strany predstaviteľov iných orgánov verejnej moci má podľa nej negatívny vplyv na dôveru spoločnosti v inštitúcie ako také a ich rozhodnutia. To podľa prokurátorskej rady oslabuje právny štát a zasahuje do integrity prokurátorov, a to v profesijnej rovine z hľadiska ich rozhodovacej činnosti, ako aj v osobnej rovine v dôsledku negatívnych reakcií časti verejnosti vyvolaných takýmito osobnými útokmi.

Argumentácia o slobode prejavu je v prípade vyjadrení vo videu podľa Fica mimoriadne nebezpečná

Rozhodnutie prokurátorky bratislavskej okresnej prokuratúry o zrušení obvinenia voči mužovi s valaškou, ktorý sa mal premiérovi vyhrážať vo videu, zhodnotil Fico vo štvrtok (29. 5.) ako rozhodnutie ovplyvnené politickou preferenciou prokurátorky k súčasnej opozícii. Argumentácia o slobode prejavu je v prípade vyjadrení vo videu podľa Fica mimoriadne nebezpečná a rozhodnutie prokurátorky môže motivovať k ďalším nenávistným útokom. V tejto súvislosti vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby si „urobil na prokuratúre poriadok“.

O mužovi s valaškou informovali 15. mája členovia strany Smer-SD, spájali ho s mimoparlamentnou stranou Demokrati. Jej predstavitelia vyjadrenia a interpretáciu zástupcov Smeru označili za hrubé zavádzanie a manipulatívnu propagandu.

V polovici mája obvinila polícia muža s valaškou, ktorý sa mal vo videu vyhrážať premiérovi. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že za rovnaký prečin bola obvinená aj ďalšia osoba. Polícia priblížila, že obvineniu čelí 47-ročný P. L. a 65-ročný muž P. P. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I neskôr zrušila obvinenie z prečinu podnecovania voči P. L., obvinenie vyhodnotila ako nezákonné.