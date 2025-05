Fico REAGUJE na Kažimírovu kauzu: Nazval ho zradcom, no TOTO si myslí o rozsudku! Vypenil aj v inej veci

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vyhlásenie rozsudku prvostupňového súdu nad guvernérom NBS Petrom Kažimírom (Zdroj: Topky, TASR/Ján Krošlák)

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo štvrtok za vinného z podplácania. Za to mu uložil peňažný trest vo výške 200 000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na jeden rok. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Pôsobenie guvernéra NBS Petra Kažimíra vo vysokej politike je neoddeliteľne späté so stranou Smer-SD. Ešte predtým, ako odišiel do čela Národnej banky, vo farbách Smeru-SD riadil dôležitý rezort financií a vysoko sa dostal aj v straníckej hierarchii, kde zastával post podpredsedu. Zlom však nastal v roku 2020, keď Smer-SD opustila skupina poslancov okolo Petra Pellegriniho a síce Kažimír už technicky v tom čase v strane nebol, Fico ho dodnes označuje za zradcu spätého s týmito udalosťami. Napriek tomu sa po vynesení odsudzujúceho rozsudku postavil na jeho stranu. „Hoci P. Kažimír stál v prvom rade politickej zrady v SMERE, z ktorej vznikol Hlas, stále si zaslúži spravodlivosť,“ povedal Fico. „Rozhodnutie sudcu vyvoláva otázku, či nemalo poslúžiť politickým cieľom opozície a poškodiť vládne strany, pretože aj študent právnickej fakulty musí vidieť v odsudzujúcom rozsudku fatálne nezmysly. Ak sledujeme frenetický potlesk protivládnych médií a opozície, nemôžem sa zbaviť pocitu, že je oprávnené pozrieť sa na prípadné podozrenie sudcu zo spáchania viacerých trestných činov a na to, čomu malo odsúdenie v skutočnosti poslúžiť,“ myslí si premiér. „Očakával by som, že alma mater P. Kažimíra, strana Hlas – SD, sa o to postará podaním trestného oznámenia,“ dodal.

PO PRVÉ - AJ POLITICKÝ ZRADCA SI ZASLÚŽI SPRAVODLIVOSŤ. PO DRUHÉ - VÁŽENÝ PÁN GENERÁLNY PROKURÁTOR... Vo virvare... Posted by Robert Fico on Thursday, May 29, 2025

Premiér reagoval aj na ďalšie rozhodnutie, ktoré vo štvrtok padlo a ktoré tiež považuje za kontroverzné. O mužovi s valaškou informovali 15. mája členovia strany Smer-SD, spájali ho s mimoparlamentnou stranou Demokrati. Muž sa mal vo videu vyhrážať premiérovi Robertovi Ficovi. V polovici mája ho polícia obvinila. Vo štvrtok však nastal zvrat. Prokuratúra totiž obvinenie zrušila ako nezákonné. „Prokurátorka zrušila obvinenie opozičnému aktivistovi, členovi strany Demokrati, ktoré mu bolo vznesené za výrok, že ´je to už len otázka času, nie je to či, ale je to kedy pôjde Fico dole.´ Takže pred rokom iný politický aktivista tej istej strany Demokrati ma chcel za moje politické názory zavraždiť. Teraz príde druhý, dokonca člen strany a so sekerkou v ruke a ukrajinskou zástavou na pleciach ma opäť posiela ´dole´. Prokurátorka sa pri zrušení obvinenia domnievala, že ´sekerkár´ iba slobodne hovoril a že ho nemožno stíhať,“ rozčuľoval sa Fico.

„Vážená pani prokurátorka, kľudne si po večeroch hádžte doma nôž do fotografie mojej hlavy, ale keď ráno prichádzate do práce, váš politický názor si nechajte pred dverami prokuratúry. Ak takto mienite ´vybavovať´ nenávistné prejavy, je na mieste otázka, či ste potom pripravená niesť zodpovednosť za to, že vašim prístupom budete povzbudzovať masové výzvy na odstránenie ústavných činiteľov, až príde k ich realizácii,“ odkázal.

Obrátil sa aj na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. „Vážený pán generálny prokurátor, nie ste nadšený, keď dostávate rady. Mali by ste si však v takýchto zásadných otázkach urobiť na prokuratúre poriadok. Ak dieťa na škole počmára učiteľovi plášť, dostane dvojku zo správania. Ak politická strana Demokrati má aktivistu atentátnika a vychová si ďalšieho aktivistu, dokonca člena vyzývajúceho dať premiéra ´dole´, ospravedlnenie takéhoto správania slobodou prejavu je za daných okolností spoločensky mimoriadne nebezpečné, pretože pri plnom vedomí vytvárame podmienky na ďalší atentát,“ uzavrel.