ZMOS bude po konsolidácii požadovať zmenu financovania samospráv

Jozef Božik (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Božik spresnil, že daňový mix by mal predstavovať 19 percent výnosu z dane z príjmu fyzických osôb, 19 percent výnosu z dane z príjmu právnických osôb a 19 percent výnosu z dane z pridanej hodnoty. „Keby tento model platil už v tomto roku, samosprávy by mali o 1,35 miliardy eur navyše a mohli by oveľa viac rozvíjať územie. Nemuseli by sme sa permanentne viac doprosovať k dofinancovaniu a lamentovať, v akej finančnej kondícii sme,“ podotkol predseda ZMOS-u.

ZMOS si podľa neho uvedomuje, že táto vláda to má zložité a asi sa s ňou nedohodne. „Ale musí tu byť jasný signál aj pre strany vládnej koalície aj súčasnej opozície, že či už bude pri moci jedna alebo druhá strana, toto bude naša kontinuálna požiadavka. Netýka sa len roku 2026, ale rokov 2027, 2028 a 2029, pretože veríme, že raz ten čas príde a bude tu priestor na to, aby mala samospráva normálne financovanie,“ vyhlásil.

Prioritou združenia je predstaviť dokument o modernizácii samosprávy

Prioritou združenia je podľa jeho predsedu rovnako na jeseň predstaviť dokument o modernizácii samosprávy, pripomenul požiadavku o garancii európskych fondov pre samosprávy. Božik ďalej informoval, že zdroje na vyplatenie odmien zamestnancom vo verejnej správe vo výške 800 eur a odvody prídu na účty samospráv najneskôr 2. alebo 3. júna. Obce, mestá a samosprávne kraje získajú na základe stredajšieho rozhodnutia vlády na tento účel viac ako 100 miliónov eur.

Prvý podpredseda ZMOS-u Martin Červenka doplnil, že združenie bude tlačiť na vládu a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby sa dokončili všetky projekty v rámci systému Líder, rovnako sa chce zamerať na zjednodušenie systému v rámci nového obdobia. Prioritami stavovskej organizácie samospráv pre nasledujúce obdobie budú i reforma sociálnych služieb, zákon o posudkovej činnosti, nedostatok lekárov, zákon o dlhodobej starostlivosti či otázka vybudovania vodovodov a kanalizácií, ako i rozšírenia kompetencií pre obecné a mestské polície. Počas tohtoročného 37. snemu si ZMOS pripomenul 35. výročie svojho fungovania a 35. výročie obnovenia samosprávy.