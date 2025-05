Predseda Raši upozornil na potrebu komunikácie so samosprávami pri tvorbe zákonov v parlamente

Richard Raši (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Národná rada SR nemôže byť len prijímateľom zákonov, ktoré navrhuje vláda či poslanci, má byť tiež fórom, na ktorom budú zákony týkajúce sa samospráv odkomunikované s ich predstaviteľmi. Vo svojom príhovore na utorkovom začiatku 37. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to zdôraznil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

Podobne ako ďalší rečníci, aj on ocenil spoluprácu so združením a participáciu jeho členov pri formovaní legislatívy a ďalších systémových opatrení. Je rád, že spolupráca sa môže zintenzívniť prostredníctvom nových nástrojov a inštitútov. „Teším sa, že vzniká spoločná platforma pre modernizáciu verejnej správy - Rada vlády pre verejnú správu pod Ministerstvom vnútra SR,“ priblížil. Avizoval i prípravu podujatia, ktoré by počas Európskeho týždňa regiónov malo osláviť 35. výročie znovuobnovenia samospráv a regiónov. Predseda parlamentu verí, že i na aktuálnej schôdzi zákonodarného zboru prijmú poslanci legislatívne zmeny, ktoré pomôžu samosprávam a podporia rozvoj regiónov.

Tohtoročný 37. snem ZMOS-u bude mať po úvodných príhovoroch v programe rokovanie a schvaľovanie priorít združenia na najbližšie obdobie, v stredu (28. 5.) bude pracovný program pokračovať panelovými diskusiami na tému doterajšieho vývoja i aktuálnych výziev miestnej samosprávy a tiež problematiky čerpania európskych peňazí pre regionálny rozvoj. Tohtoročný snem pripomína i 35. výročie vzniku najstaršieho a najväčšieho samosprávneho združenia, súčasťou snemu bude v utorok aj slávnostné ocenenie regionálnych združení miest a obcí.