Žlto-modré tričká Košičanov rozvírili na internete búrlivú diskusiu: Podpora Ukrajiny? Prekvapivé rozzuzlenie!

(Zdroj: FB / Mesto Košice)

KOŠICE - Podpora Ukrajiny? V Košiciach v stredu dopoludnia sa Hlavná ulica zmenila na žlto-modré more tanečníkov, ktorí sa zapojili do celoeurópskeho projektu hromadného tancovania štvorylky. No na sociálnych sieťach sa spustila búrlivá diskusia pre farby, v ktorých boli oblečení tanečníci. Išlo o podporu Ukrajiny, alebo iný zámer? Celá vec má nečakané a jednoduché rozzuzlenie!