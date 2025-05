Sezóna jahôd je v plnom prúde: VEĽKÝ PREHĽAD otvorených sadov! Kde sa oplatia najviac?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Je to tu. Dlhoočakávané obdobie, kedy všetko kvitne, záhradkári si sadia vlastné priesady, žnú zo záhrady prvú úrodu. Tí, čo nemajú záhrady, netrpezlivo čakajú na možnosti samozberov. Najobľúbenejšie sú tie, kde si vedia nazbierať čerstvé, voňavé a sladké jahody. Mnohé plantáže už hlásia, že je čas, kedy jahody dozreli a tak otvárajú ľuďom brány. Kde už si čerstvé plody nazbierate a aké plody, okrem jahôd, si viete so sebou odniesť domov?

Studený máj, v stodole raj. Aj keď je máj nezvyčajne chladný, nie je vlhký a na väčšine Slovenska je naďalej veľké sucho. Raz za čas prídu intenzívne zrážky, ktoré čiastočne zvlhčia presušenú pôdu. Minulý rok sa mnohí poľnohospodári a farmári sťažovali na to, že im intenzívne zrážky zničili úrodu a jahody neboli výnimkou. Tento rok je však máj mimoriadne chladný a všetko dozrieva pomalšie, prípadne zničil chlad. Napriek tomu už mnohé jahodové plantáže otvárajú brány pre milovníkov jahôd, ktorí si chcú vlastnoručne natrhať čerstvé voňavé a sladké jahody. Kde už je samozber spustený, koľko stojí kilo jahôd a kde neotvoria vôbec?

Samozber už spustili v okrese Bytča, v obci Maršová-Rašov, a to v utorok 20. mája. Plantáž sa nachádza pri železničnom nadjazde a za kilo čerstvo nazbieraných jahôd zaplatíte 3,2 eura. Návštevníkov vyzývajú, aby vždy pred príchodom skontrolovali, či sú vôbec otvorení. "Jahodová sezóna je pred nami. Prvé jahody už dozrievajú. V nasledujúcom týždni začne samozber jahôd na našej jahodovej plantáži. O plánovaných termínoch samozberov budeme informovať na sociálnych sieťach a webe. K dispozícií bude aj hrášok na samozber, ktorý by mohol dozrieť ešte v čase, keď budú k dispozícií aj jahody. Všetky informácie a pokyny zverejníme pri prvom zbere. K zberu bude prístupná nová výsadba jahôd, ktorú sa nám podarilo uchrániť na 90% pred jarnými mrazmi. Stará časť je veľmi poškodená a nepredpokladáme, že bude na nej zber," informovali z JK Jahody na sociálnej sieti. Podľa posledných informácií sa bude dať zbierať hrášok predbežne od začiatku júna.

Samozber už spustili aj v Majcichove, a to začiatkom tohto týždňa. Plantáž sa nachádza medzi Majcichovom a Hoste. Otvorení bývajú od 6.00 do 18:00, prípadne do vyzbierania všetkých zrelých plodov. Najbližší samozber bude v utorok. Cena je 3 eurá za kilogram jahôd. "Nachádzame sa za obcou Majcichov. Prejdete cez celý Majcichov von z obce smer Hoste a nájdete dve veľké jahodoviská - na pravej aj ľavej strane hneď pri ceste," informovali na sociálnej sieti.

Samozber spustili aj v Návojovciach pri Partizánskom, a to v pondelok 19. mája. Návštevníkov informujú, že budú otvorení 7 dní v týždni, od 7:00 do 18:00, prípadne do vyzbierania všetkých zrelých plodov. Z toho dôvodu odporúčajú každému, aby si pred cestou overil dostupnosť jahôd, prípadne stav jahodoviska. Okrem samozberu, kde kilo jahôd stojí 3,3 eura, ponúkajú aj predaj už nazbieraných jahôd, kilo za 7 eur.

Čerstvé jahody s možno nazbierať už aj v Ostraticiach pri Partizánskom. Otvorení sú podľa dozrievania jahôd, najbližšie budú v pondelok 26. mája. Cena za kilogram samozberu je 3 eurá za kilo jahôd, nazbierané jahody sú po 6 eur za kilo. Možná je aj platba kartou.

V sobotu 24. mája začal samozber aj pri Trnave v Bučanoch. Otvorené majú od 7:30 do vyzbierania všetkých zrelých jahôd, pričom kilo samonazbieraných plodov stojí 3,5 eura. Okrem jahôd si však čoskoro návštevníci budú môcť nazbierať aj novinku - čerstvé skoré zemiaky. Odhadujú, že samozber spustia v polovicu júna, pričom cenu a bližšie informácie prezradia už čoskoro.

Zlé správy však prišli zo Sadov Tekova neďaleko Zlatých Moraviec. Tí verných návštevníkov informovali, že tento rok sa u nich v sadoch samozber jahôd neuskutoční. "Priatelia, z dôvodu nedostatočného množstva jahôd, Vám oznamujeme, že tento rok sa u nás samozber jahôd NEUSKUTOČNÍ. Naše naoberané čerstvé jahody si môžete u nás zakúpiť približne od konca mája denne priamo v sade," napísali na sociálnej sieti s tým, že cena kila jahôd je 6 eur.

Emilove sady hlásia, že samozber bude pustený čoskoro, zatiaľ zbierajú dozreté jahody a predávajú ich po 8 eur za kilo, tak, ako minulé roky. Predávajú ich v Dvoroch nad Žitavou a v Nových Zámkoch.

Samozber, rovnako, ešte nie je spustený ani v Dunajskej Lužnej. Podľa posledných informácií spustia samozber jahôd, ale aj hrachu, už v pondelok 26. mája. Kilo samonazbieraného hrachu bude po 3 eurá, jahody po 3,9 eura za kilo. Platba je možná v hotovosti aj kartou. Otvorení budú od 7. hodiny ráno do 18:00, prípade do vyzbierania zrelých plodov.

Aj za hranicami

Samozber jahôd už spustili aj za hranicami. Konkrétne v Rajke, kde s obľubou chodí množstvo Slovákov. "Pozor, milovníci jahôd! Sezóna 2025 sa začala – a už beží naplno! Naše polia sú otvorené a plné zrelých jahôd, čakáme vás aj tento rok na 5 lokalitách: v Győrszemere, Mosonmagyaróvár, dva pozemky v Rajke a vo Vámosszabadi!" napísala plantáž Eperország Kft. na sociálnej sieti. Ceny sú prijateľné - do 10 kíl je cena za kilo 2,7 eura (1070 forintov), nad 10 kíl to je 2,5 eura za kilo (998 forintov). Ľuďom odporúčajú, aby si vždy pred cestou overili dostupnosť a otváracie hodiny.

Nové pole sa nájdete cestou cez Rajku smer Bezenye a hneď za vodojemom v Rajke odbočiť vľavo. Potom približne 400 m odbočiť doprava a rovno sa dostanete na jahodové pole. Staré pole nájdete oproti železničnej stanici Bezenye, hneď vedľa hlavnej cesty. Keď idete z Mosonmagyaróváru cez Bezenye, tak asi 250m za koncovou tabuľou Bezenye odbočte doprava. Keď idete z Bratislavy cez Rajku, tak asi 2,5 km za koncovou tabuľou Rajka odbočte doľava.