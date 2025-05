Predseda Slovenskej advokátskej komory Puchalla varuje pred oslabením nezávislosti advokácie a vplyvom na právny štát

Slovenská advokátska komora (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Advokátska komora si začiatkom júna bude voliť nové vedenie, Puchalla už po dvoch funkčných obdobiach v predsedníctve SAK opätovne kandidovať nemôže. Úlohu chrániť nezávislosť komory si však podľa neho odovzdávajú jednotlivé vedenia SAK roky a zrejme to tak ostatne aj do budúcnosti. „Nezávislosť tejto inštitúcie je garanciou právneho štátu, je to pilier právneho štátu. Bez nezávislej advokácie tu právny štát nemôže byť,“ konštatoval Puchalla.

Dodal, že v minulosti existovali snahy zobrať komore niektoré dôležité kompetencie, napríklad disciplinárnu právomoc voči advokátom. Komora ako stavovská organizácia zriadená zákonom má totiž právo riešiť disciplinárne previnenia advokátov a trestať ich. „Bolo navrhované, aby bola táto právomoc prenesená napríklad na správne súdnictvo,“ poznamenal Puchalla.

Advokácia však podľa neho musí v niektorých prípadoch fungovať ako protiváha k štátnej moci a mechanizmom, ktoré táto moc voči občanom používa. Oslabenie nezávislosti advokácie by podľa neho plnenie tejto funkcie ohrozovalo. V tejto súvislosti spomenul zmenu, ktorú presadzovala SAK a napokon ju poslanci do Trestného poriadku zahrnuli, ktorá garantuje, že napríklad prehliadky kancelárií advokátov prebiehajú pod dohľadom sudcu pre prípravné konanie.

Ochrana klientov a zákonnosť prehliadok

Takéto posilnenie garancií zákonnosti prehliadok nie je podľa Puchallu primárne potrebné na ochranu advokátov, ale na ochranu občanov, ktorí sú klientmi týchto advokátov. „Úloha objasniť trestné činy je legitímnou úlohou organov činných v trestnom konaní, ale je tam veľmi dôležitá podmienka, že to musí byť zákonným spôsobom,“ povedal. Pripomenul, že zákon napríklad vylučuje monitorovanie komunikácie medzi advokátom a klientom a takto získaný dôkaz nemá čo hľadať v súdnom konaní.

SAK sa podľa Puchallu snaží prostredníctvom svojich pracovných skupín aktívne pristupovať k legislatívnemu procesu a pripomienkovať prijímanú legislatívu. Niektoré dlhoročné nedostatky legislatívneho procesu, napríklad príliš veľa nepriamych noviel zákonov alebo priveľa skrátených legislatívnych konaní, zasa podľa neho advokáti kritizujú vo svojich medializovaných stanoviskách. V posledných rokoch podľa Puchallu realizovali aj dva významné investičné projekty - rekonštrukciu budovy SAK a nový informačný systém.

Trend k efektívnejšiemu riešeniu protiprávnych činov

Do budúcnosti by predseda SAK privítal, ak by sa na Slovensku viac realizoval trend, ktorý považuje trestné právo až za posledný prostriedok na postihovanie najzávažnejších protiprávnych konaní. Množstvo vecí by sa podľa neho dalo efektívnejšie riešiť napríklad pokutovaním v správnom konaní než zamestnávaním orgánov činných v trestnom konaní a následne súdov.

Pri samotnom súdnom konaní je zasa podľa neho dôležité, aby mal sudca priestor na rozhodnutie vzhľadom na individuálne okolnosti prípadu. „Komora dlhodobo hovorí, aby sme rozviazali ruky prokurátorom, rozviazali ruky sudcom,“ povedal. Zatiaľ čo zákon je všeobecný, každý konkrétny prípad má osobité charakteristiky, ktoré sudca dokáže posúdiť a rozhodnúť v rozsahu, ktorý mu umožňuje zákon. „Dajme mu jasné pravidlá, ale dôverujme inštitúciám, že si svoju robotu urobia tak, ako majú. Sudca jediný v zmysle ústavy rozhoduje o vine a treste,“ pripomenul Puchalla.