Pracovník našiel pri triedení kovového odpadu v Holíči vojenskú muníciu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Predmet našiel pracovník miestnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá kovovým odpadom. Okamžite vyrozumel políciu a s predmetom nemanipuloval. „V tomto prípade síce išlo o neškodnú muníciu, no napriek tomu bolo mimoriadne nezodpovedné vyhodiť ju len tak do šrotu. V prípade, ak by bola funkčná, dotyčný by ohrozil nielen seba, ale aj nevinných pracovníkov kovošrotu,“ doplnili policajti.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)