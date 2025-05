Digitálne doklady v telefóne budú akceptovať aj hotely a cestovné kancelárie

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

BRATISLAVA - S dokladmi v mobile sa budú môcť občania ubytovať aj v hoteloch na Slovensku a tiež ich môžu využívať pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii alebo agentúre. Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe vo štvrtok podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a so Zväzom cestovného ruchu (ZCS) SR, ktoré začali s integráciou digitálnych dokladov do svojich procesov a elektronických služieb. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.