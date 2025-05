Ministerstvo školstva rieši problém segregácie vo vzdelávaní: Tvrdí, že roky bol zanedbávaný

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Robíme to preto, aby sme každému dieťaťu na Slovensku dali šancu na lepší život. Je to dobré pre deti, je to dobré pre spoločnosť, je to dobré pre budúcnosť krajiny,” povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pri uvedení jedného z národných projektov, ktorý má pomáhať riešiť segregáciu vo vzdelávaní.

Rezort podotkol, že kvalitné vzdelávanie je zásadným nástrojom na znižovanie nerovností a zlepšovanie životných šancí všetkých detí - bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. V tejto súvislosti spomenul mnohé aktivity, ktoré realizuje alebo pripravuje.

Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2024 poukazuje aj na pretrvávajúcu segregáciu vo vzdelávaní. Okrem iných problémov sú podľa správy rómske deti naďalej umiestňované do oddelených tried alebo škôl s nižším štandardom výučby.