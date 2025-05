Starostlivosť o seniorov je zásadnou výzvou pre vládu aj samosprávu, uviedol prezident

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini by privítal, keby tak robili aj iné mestá, ale aj centrálna vláda na čele s ministrom sociálnych vecí a rodiny. Upozornil, že starostlivosť o seniorov v budúcnosti vytvorí veľký tlak na zariadenia sociálnych služieb na celom Slovensku. „Ešte raz pripomínam, musíme začať každý rok investovať po nejakých čiastkach a zvyšovať kapacity zariadení sociálnych služieb. Pretože ak to neurobíme, tak o desať rokov nebudeme schopní skokovo zaplniť ten obrovský dopyt, ktorý už aj dnes je,“ poznamenal Pellegrini.

Vyzdvihol vedenie mesta

Vyzdvihol, že vedenie mesta Malacky je veľmi ambiciózne. Poukázal na to, že mestu sa za posledných desať rokov podarilo získať obrovské množstvo externých zdrojov z rôznych fondov a výziev, pričom je vidno, že pod vedením mesta sa veľmi veľa v Malackách buduje, dokončuje a zlepšuje sa kvalita života občanov.

Osobitne vyzdvihol projekt Šport arény. Podotkol, že takéto unikátne spojenie na Slovensku ešte nevidel, pretože táto aréna spája zimný štadión a multifunkčnú športovú halu na kolektívne športy. V tejto súvislosti upriamil pozornosť na to, aby sa aj v ostatných mestách efektívne využili finančné prostriedky, napríklad z Fondu na podporu športu, a zlepšila sa športová infraštruktúra na celom Slovensku.

Návšteva neziskovej organizácie Vstúpte

Súčasťou programu bola taktiež návšteva neziskovej organizácie Vstúpte, ktorá sa stará o ľudí s mentálnym postihnutím v rôznom veku. Prezident ocenil, že mesto tejto organizácii poskytlo významnú finančnú podporu na rekonštrukciu priestorov. „Navštívil som miesto, ktoré malo extrémne dobrú pozitívnu energiu, ľudia tam evidentne boli spokojní a bolo o nich nádherne postarané. Preto som si vybral návštevu tohto zariadenia, aby som pripomenul nám všetkým, že možno máme to šťastie, že žijeme v zdraví. Ale sú medzi nami ľudia, ktorí jednoducho majú nejaké znevýhodnenie, či už mentálne, alebo telesné. No sú to ľudia, sú to naši spoluobčania, sú rovnocenní tak, ako my a treba im vytvárať prostredie, ktoré ich integruje do spoločnosti,“ vyzdvihol prezident.

Prezident v rámci výjazdu v Malackách navštívi aj 46. krídlo Vzdušných síl Ozbrojených síl SR „Kuchyňa“, ktoré sídli na leteckej základni v Kuchyni.