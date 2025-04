Šutaj Eštok predstaví na koaličnej rade návrh na stabilizáciu politických strán

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Bavil som sa včera aj s predsedom SNS Andrejom Dankom, ktorý má dokonca predstavu, aby sa tá kaucia zvýšila. Na najbližšej koaličnej rade predstavím partnerom novelu zákona o politických stranách, ktorá prispeje k tomu, aby sa možno aj stabilizovala situácia v rámci politických strán na Slovensku, keďže sme asi rekordérmi vo svete v počte politických strán,“ povedal Šutaj Eštok pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Malej Lehote. Myslí si, že ku konsolidácii by mali prispieť aspoň symbolicky aj politické strany. Jednou z tém pri konsolidácii by mohli byť aj platy.

Minister chce také riešenie kaucie, ktoré by zodpovedalo ústavnému rámcu. Už cez víkend avizoval, že je pripravený diskutovať o reforme verejnej správy. Vie si predstaviť, že by peniaze za výsledok v parlamentných voľbách nedostávali strany, ktoré sa nedostali do parlamentu. Kaucia potrebná na kandidatúru strany vo voľbách by sa podľa neho mohla zvýšiť zo 17-tisíc na 100-tisíc eur.