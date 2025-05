Dráma v obchode: Zákazník ROZKOPAL tovar, potom ZAÚTOČIL na predavačku a vybil jej niekoľko zubov! Polícia žiada o pomoc

Zákazníkovi v Prahe nebolo vyhovené pri reklamácii tovaru. Najprv rozkopal tovar a potom napadol aj predavačku. (Zdroj: Policie ČR)

PRAHA – V českej metropole došlo k veľmi vážnemu incidentu počas bieleho dňa. V jednom z obchodov sa odohrala desivá dráma, ktorá vyústila až do fyzického napadnutia. Napriek kamerovým záberom je polícia v súčasnosti bezmocná a žiada verejnosť o pomoc.

Nespokojný zákazník chcel v obchode reklamovať zakúpený tovar. Predavačka mu ho ale odmietla prevziať. Na videu, ktoré uverejnila Polícia Českej republiky je jasne vidieť, ako zákazník položí reklamovanú koženú tašku na pult a potom sa chvíľu prechádza po predajni.

Kufor letel do vzduchu

Predavačka sa k hlásenej reklamácii zrejme len v krátkosti vyjadrila a tašku odmietla prevziať. Zákazník následne dostane amok a začne kopať do vyloženého tovaru v obchode. Jeden väčší kufor dokonca vykopne do vzduchu. Keď je už na odchode, predavačka ho chce zadržať, pretože zavolala políciu. Pri dverách jej ale nahnevaný zákazník vrazí päsťou do tváre a odíde.

Napadnutie v obchode (Zdroj: Policie České republiky)

Incident sa odohral 20. marca okolo 10:00, ale polícia o ňom informuje až teraz. Incident sa stal 20. marca okolo 10. hodiny, polícia o ňom ale informovala až teraz. "Nespokojný zákazník prišiel do predajne s koženým tovarom na ulici Milady Horákovej v Prahe 7 a domáhal sa reklamácie zakúpenej tašky. Keďže mu v reklamácii nebolo vyhovené, začal veľmi hrubo urážať predavačku a správal sa veľmi agresívne," priblížil hovorca Polície ČR Richard Hrdina.

Hrozí mu väzenie

Zákazník mal podľa hovorcu surovo napadnúť predavačku, pričom jej vyrazil niekoľko zubov. "Hľadaný muž je podozrivý zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví, za čo mu hrozí trojročný trest odňatia slobody," povedal Hrdina. Muži zákona po násilníkovi naďalej pátrajú a žiadajú verejnosť o pomoc.